Regen, Graupel, Bodenfrost: Von wegen Frühling!

Das Wochenende steht für der Tür. Doch statt eines Spaziergangs stehen wohl eher gemütliche Stunden zu Hause an – das Wetter wird in Hamburg nämlich ganz schön ungemütlich. So sind die Aussichten für die kommenden Tage.

Am Donnerstag wird es feucht und mild. Nach gebietsweisem Regen soll der Himmel am Nachmittag dann aber aufklaren, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

Wetter in Hamburg und im Norden: Am Wochenende wird es ungemütlich

Dabei werden Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad vorhergesagt. In der Nacht zu Freitag soll es aber wieder zuziehen und örtliche Regenschauer geben.

Genauso durchwachsen sieht es für das Wochenende aus: Am Freitag, Samstag und Sonntag soll es immer wieder zu Regenschauern kommen, am Samstag auch mit Graupelschauern und Bodenfrost.

Am Sonntag, dem kältesten Tag des Wochenendes, soll es nur noch maximal neun Grad werden. Dann sind auch Gewitter möglich. (dpa/mp)