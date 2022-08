Neu oder gebraucht? So alt sind Hamburgs Kauf-Immobilien

Wer auf der Suche nach einer Eigentumswohnung ist, für den ist das Alter der Immobilie von zentraler Bedeutung. Eine Analyse von Wohnexpert:innen gibt jetzt Auskunft darüber, wie alt zum Kauf angebotene Wohnungen in Deutschland sind – und wie die Lage in Hamburg aussieht.

Der „Wohnatlas 2022“ der Postbank analysiert detailliert die Baujahre zum Kauf angebotener Wohnungen. Hierbei unterscheiden die Expert:innen vier Kategorien: Altbauten (Baujahr vor 1945), ältere Bestandsimmobilien (Baujahre 1945 bis 1999), neuwertige Wohnungen (Baujahre 2000 bis 2018) und Neubauobjekte (Baujahre 2019 bis 2021). Untersucht wurden die Immobilienangebote in 401 kreisfreien Städten und Landkreisen.

Jede zweite zum Verkauf angebotene Wohnung ist zwischen 1945 und 1999 gebaut worden

50 Prozent der analysierten Immobilien in Deutschland sind zwischen 1945 und 1999 gebaut worden, 23 Prozent können der Kategorie „Neubau“ zugeordnet werden. 8,5 Prozent der Eigentumswohnungen sind vor 1945 errichtet worden. Zwischen 2000 und 2018 sind acht Prozent der Angebote gebaut worden. Für elf Prozent der verfügbaren Immobilien konnten keine Angaben zum Baujahr gemacht werden.

Altbau-Wohnungen seien laut dem Wohnatlas vor allem in Großstädten zu finden – dass es hierbei jedoch große regionale Unterschiede gibt, zeigt sich am Beispiel Hamburg: Hier sind nur knapp 15 Prozent der Wohnungen vor 1945 gebaut worden. Die meisten zum Kauf angebotenen Immobilien in der Hansestadt sind dem älteren Bestand zuzuordnen – also den Baujahren 1945 bis 1999.

Im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten ist Hamburg weit vorne bei dem Anteil an Neubauwohnungen: Mit 26 Prozent liegt unsere Stadt auf Platz 3. Frankfurt am Main ist deutschlandweiter Spitzenreiter beim Anteil an neuen Wohnungen. 2021 wurde hier fast jede zweite angebotene Wohnung nach 1999 gebaut. München liegt mit 41 Prozent auf Platz 2. (elu)