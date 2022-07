Hamburger S-Bahn-Linien wegen Bauarbeiten bald gesperrt

S-Bahn-Fahrgäste aufgepasst! Bald kommt es für mehr als zwei Wochen zu Einschränkungen – Grund dafür sind Bauarbeiten. Betroffen sind gleich sechs Linien.

Wegen Brückenbauarbeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs fahren einige Hamburger S-Bahnen von Ende Juli bis Mitte August nur eingeschränkt oder gleich gar nicht. Gründe sind der Einbau neuer Brückenelemente am Berliner Tor sowie erneute Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Aufgrund der Bauarbeiten kommt es von Samstag, 30. Juli (Betriebsbeginn), bis Donnerstag, 17. August (Betriebsschluss), zu Fahrplanänderungen.“

Hamburger S-Bahn: S2 und S11 fallen komplett aus

Konkret fahren die Züge der Linie S1 in diesem Zeitraum nur zwischen Wedel und Hauptbahnhof sowie zwischen Berliner Tor und Airport/Poppenbüttel. „Die S-Bahnen der Linie S2 und S11 fallen aus“, hieß es weiter. Zudem fahren Züge der Linie S3 nur zwischen Stade und Altona sowie zwischen Elbgaustraße und Pinneberg. Die S31 mit Endstation Berliner Tor fällt in den frühen Morgen- und Abendstunden zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor aus. Die S-Bahnen der Linie S21 fahren nur zwischen Berliner Tor und Aumühle.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer gestorben: Darum ist der mutmaßliche S-Bahn-Schubser wieder frei

Die Bahn richtet im fraglichen Zeitraum zwischen Altona und Elbgaustraße einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Zusätzlich fahren von Samstag, 30. Juli (Betriebsbeginn), bis Dienstag, 9. August (Betriebsschluss), zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze Busse statt S-Bahnen. (dpa/mp)