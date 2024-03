Wau, was für ein Rekord! So viel Geld nimmt Hamburg mit der Hundesteuer ein

Die Zahl der Hunde ist in Hamburg stark gestiegen, derzeit sind 111.300 Hunde registriert. Auch die Einnahmen sind enorm. Doch die Zahl der Auslaufflächen steigt kaum, es sind nach wie vor rund 140. Aber jetzt gibt es gute Neuigkeiten aus Bramfeld, Wandsbek und Altona. Denn dort wird nun Platz geschaffen.

Das alte Schmutzwasserpumpwerk am Appelhofweiher in Bramfeld (Olewischtwiet) ist abgerissen, nun wird der Zaun repariert und ein neues Tor eingebaut. Und dann können dort Hunde frei laufen. Als vor einigen Jahren klar war, dass das Pumpwerk nicht mehr gebraucht wird, setzte sich der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe dafür ein, dass dort eine Hundewiese entsteht.

Sandro Kappe (CDU, r.) auf der zukünftigen Hundewiese in Bramfeld. Neben ihm Jens Wagner, Regionalsprecher der CDU Bramfeld-Steilshoop hfr Sandro Kappe (CDU, r.) auf der zukünftigen Hundewiese in Bramfeld. Neben ihm Jens Wagner, Regionalsprecher der CDU Bramfeld-Steilshoop

Zunächst einmal muss jetzt dort dringend Rasen eingesät werden, denn davon ist noch nicht viel zu sehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf insgesamt 300.000 Euro. Die Initiative zur Schaffung dieser Hundewiese ging von der CDU-Fraktion im Bezirk aus, die erfolgreich die Bezirksversammlung Wandsbek dazu bewegte, die Verwaltung mit dem Ankauf der benötigten Fläche zu beauftragen.

Hamburg nimmt 5,5 Millionen Euro an Hundesteuer ein

Sandro Kappe, tierpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion sowie Wahlkreisabgeordneter für Bramfeld: „Die Zahl der registrierten Hunde ist in Hamburg von 55.000 (2014) auf 110.000 (2023) gestiegen.“ Die Auslaufflächen seien aber nahezu gleich geblieben. Daher gebe es noch Bedarf. Und die Stadt nimmt laut Aussage des Senats etwa 5,5 Millionen Euro durch Hundesteuer ein.

Allerdings wird auch viel öffentliches Geld für Hunde ausgegeben. Für das Jahr 2023 sind laut Senat für den Hundekontrolldienst Personalkosten in Höhe von 496.497 Euro entstanden. Die Stadtreinigung Hamburg hat zudem 33,3 Millionen „Gassi-Beutel“ abgegeben, die 274.380 Euro gekostet haben.

Hamburg hat etwa 140 Hundewiesen, die Zahl stagniert seit Jahren. Wie der Senat bereits 2023 bekanntgab, plant der Bezirk Altona eine Auslauffläche am Vorhornweg, die in diesem Jahr fertig werden soll. Und der Bezirk Wandsbek eine in der Jenfelder Au, Fertigstellung voraussichtlich 2024/2025. Der Bezirk Harburg plant eine Hundewiese in der Parkanlage am Neuländer See und der Bezirk Bergedorf in der Nähe des Heckkatenwegs am Billewanderweg in Lohbrügge.