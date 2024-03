Riesen-Zentrum eröffnet mitten in Hamburg: Das steckt dahinter

Leistungssport gibt es nur auf dem Rasen, auf Sandplätzen oder auf Tartanbahnen? Schnee von gestern! Mittlerweile findet Leistungssport auch Online statt: Professionelle Gamer stellen ihr Können in Videospielen unter Beweis. In Hamburg eröffnet bald ein riesiges eSports-Zentrum – was steckt dahinter?

1400 Quadratmeter groß soll das Zentrum sein – die eSports-Organisation „Mouz“ verspricht das modernste eSports-Leistungs- und Veranstaltungszentrum in Europa. Die Teamentwicklung und Nachwuchsförderung sollen bei dem neuen Zentrum im Vordergrund stehen.

Neues eSports-Zentrum in Hamburg: Videospiele sind ein Milliardengeschäft

Wohl für die meisten steht die Branche noch in der Nerd-Ecke – oder sagen Ihnen die Video-Games „Dota“, „Valorant“ oder „Sim Racing“ etwas? Doch fest steht: Computerspiele sind ein Milliardengeschäft. Die Preisgelder bei den Turnieren übersteigen das Jahreseinkommen deutscher Durchschnitts-Haushalte um ein Vielfaches.

Dennoch ringt die eSports-Szene um Anerkennung – zumindest in Deutschland. Das neue Riesen-Zentrum in Hamburg soll die Branche nun ein Stück weit aus der Nerd-Ecke holen. So sollen in dem Zentrum auch Events für die Öffentlichkeit stattfinden. Stefan Wendt, CEO von „Mouz“: „Unser Ziel ist es, eSports weiter in die Mitte der Gesellschaft zu positionieren und dadurch bestehende Barrieren oder Vorurteile zu reduzieren.“

Am Glockengießerwall – direkt gegenüber vom Hauptbahnhof (St. Georg) – soll das Zentrum im Frühsommer eröffnen. „Eine exzellente Anbindung und die Lage im Herzen Hamburgs waren für uns Grundvoraussetzung bei der Locationwahl. Wir möchten Hamburg zu einer eSports-Hochburg entwickeln“, so Stefan Wendt. (elu)