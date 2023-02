Hamburg: Mann stürzt ins Gleisbett – Bundespolizei mit eindringlicher Warnung

Am Sonntagnachmittag ist ein Mann auf die S-Bahngleise am Bahnhof Rissen gestürzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den 62-Jährigen retten. Die Bundespolizei warnt eindringlich.

Gegen 15 Uhr soll der Mann am S-Bahnhof Rissen auf die Gleise gestürzt sein, wie die Bundespolizei mitteilt. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Hamburg: Mann stürzt auf Gleisbett – und wird gerettet

Beamte sichtete die Überwachungsvideos. Demnach könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden: „Der 62-Jährige torkelte am Bahnsteig entlang und stürzte in der Folge selbstständig in das Gleisbett.“

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste die Bahnstrecke für rund 20 Minuten gesperrt werden. Die Bundespolizei nahm den Fall zum Anlass, um zu warnen: Häufig käme es an Bahnanlagen aufgrund von leichtsinnigem Verhalten zu Unfällen.

„Die Betroffenen gefährden sich durch ihr Verhalten in vielen Fällen nicht nur selbst, sondern oftmals auch Helfer oder Reisende“, heißt es in der Mitteilung. (vd)