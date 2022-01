Der Kiez hat seinen Ankerplatz für Nachtschwärmer verloren: Der „Nachthafen“, Kult-Kneipe in einem ehemaligen Bordell in der Clemens-Schultz-Straße, ist zerstört. Bei dem Feuer auf St. Pauli sind am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden, das vierstöckige Haus, in dem die beliebte Kiez-Institution sich im Erdgeschoss befand, ist unbewohnbar.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Brand nach Mitternacht im „Nachthafen“, dem Nachfolger des „Goldenen Anker“, ausgebrochen.

Flammen auf St. Pauli: „Nachthafen“ zerstört

Die Flammen breiteten sich vom unteren Geschoss auf die oberen Wohnetagen aus. Zwei Bewohner aus einem der oberen Stockwerke retteten sich über eine Außentreppe in den Hinterhof. Sie erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die Hitzeentwicklung des Feuers war so groß, dass ein vor dem Haus geparktes Auto ebenfalls Feuer fing. Laut Angaben der Polizei wurden auch Nachbarhäuser evakuiert. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht.