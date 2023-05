Klima-Aktivisten wollen nächste Woche in Hamburg wieder auf die Straße gehen

Klimaaktivisten haben angekündigt, nächste Woche in Hamburg gegen den Bau von LNG-Terminals an der Nord- und Ostseeküste zu demonstrieren.

Anlass der Demo ist das „5th Global LNG Forum“, das am 22. und 23. Mai in Hamburg stattfinden wird. „Vertreter*innen fossiler Öl- und Gaskonzerne und Lobbyorganisationen treffen sich, um über Ausbaupläne für die LNG-Infrastruktur zu diskutieren und sich auszutauschen wie sie trotz Klimakrise weiter mit dem Verbrennen fossiler Energieträger Gewinne machen können“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Klimaaktivisten.

Der Verein „Ende Gelände“ fordert die Enteignung der Öl-Konzerne und ein sofortiges Ende der Nutzung fossiler Energien. Die Klimaaktivisten planen ein „Anti-LNG-Forum“ am 20. Mai, bei dem alle interessierten Menschen eingeladen sind, sich auszutauschen und über Alternativen zu diskutieren.

Zudem soll es am 22. Mai um 17 Uhr eine Demonstration ab dem Hachmannplatz geben. Hier wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ihrem Unmut Luft machen, heißt es. (elu)