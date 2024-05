Tolles Projekt: An diesen Hamburger Schulen bekommt jedes Kind ein Instrument

Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKI) gibt es schon seit vielen Jahren. Es ermöglicht Hamburger Schülern das Erlernen ihres Wunschinstrumentes – vollkommen kostenlos. Nun nehmen sechs weitere Hamburger Schulen an dem Projekt teil.

Das JeKi-Programm gibt es in dieser Form nur in Hamburg: Es wurde zum Schuljahr 2009/10 von der Hamburger Schulbehörde ins Leben gerufen und ist Teil des schulischen Musikunterrichts. Das Ziel: kulturelle Bildung für alle, unabhängig von der sozialen Herkunft. Bis heute haben rund 60 Schulen an dem Projekt teilgenommen. Schüler von Grund- und Sonderschulen erhalten die Möglichkeit, ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen – ganz ohne Kosten für die Eltern!

JeKI: Sechs weitere Hamburger Schulen machen mit

Wie die Pressestelle des Hamburger Senats mitteilte, sind die sechs Schulen, die neu in das JeKi-Programm aufgenommen werden: die Astrid Lindgren Grundschule, die Grundschule Marienthal, die Grundschule Mendelstraße, die Grundschule Sinstorfer Weg, die Schule Kamminer Straße und die Schule Anna-Susanna-Stieg.

JeKi bringt den Kindern nicht nur das Spielen eines Instrumentes bei, so JeKi-Programmleitung Gabriela Huslage. Das Programm sei auch äußerst wichtig, um Fähigkeiten wie Zuhören, Nachmachen und Ausprobieren zu erlernen.

Rund 60.000 Hamburger Kinder nehmen bzw. nahmen seit 2009 an dem Programm teil. Aktuell werden jede Woche rund 2000 Unterrichtsstunden im Rahmen des JeKi-Programmes gegeben. Dafür kommen 220 zusätzliche Instrumentallehrkräfte in die beteiligten Schulen. (mp)