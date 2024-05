Verhüllte Gesichter im Schulunterricht: Damit soll nach Willen der Koalitionsfraktionen bald Schluss sein. Rot-Grün will dazu das Schulgesetz ändern. Ein entsprechender Antrag zu einem Verhüllungsverbot an Schulen soll am 15. Mai in der Bürgerschaft beschlossen werden. Einem allgegenwärtigen Problem wird damit jedoch nicht Abhilfe geschaffen – selbst die Koalition spricht von Einzelfällen. Wieso dennoch jetzt gehandelt wird und welche Ausnahmen es gibt.