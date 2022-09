Obwohl immer mehr Menschen wegziehen: Hamburg ist so groß wie lange nicht

In Hamburg leben so viele Menschen wie lange nicht mehr. Das gab das Statistikamt Nord am Freitag bekannt. Demnach ist die Hansestadt von der Bevölkerung so groß wie zuletzt vor fast 60 Jahren.

Exakt 1.853.935 Menschen lebten Ende 2021 in Hamburg. Damit ist die Bevölkerung der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um genau 0,1 Prozent (1457 Menschen) gewachsen.

So viele Menschen hätten hier zuletzt 1965 gewohnt – damals waren es 1.854.361 Menschen, also noch einmal 436 mehr als aktuell.

Statistikamt: Hamburg wächst dank vieler Babys

Als Grund für das Wachstum führen die Statistiker:innen an, dass im vergangenen Jahr mehr Menschen in der Hansestadt geboren als gestorben seien. Auf 21.018 Neugeborene seien demnach 18.845 Todesfälle gekommen.

Mit Blick auf Zu- und Fortzüge befindet sich Hamburg dagegen in einem negativen Trend. 87.108 Personen zogen demnach hierher, während sich 87.178 Menschen dazu entschieden, die Stadt zu verlassen. In den Jahren zuvor waren stets mehr Menschen in die Stadt gezogen, als sie verlassen haben.

Der Anteil von Hamburger:innen mit deutscher Staatsbürgerschaft sei auf 1.534.008 Menschen gesunken. Das entspreche einem Minus von 6621 Einwohner:innen.

Die Zahl der Bürger:innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sei im gleichen Zeitraum um 8078 auf 319.927 angewachsen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung habe Ende 2021 bei 17,3 Prozent gelegen.