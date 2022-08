Ein Funke genügt: So groß ist die Waldbrandgefahr in Hamburg

Akute Waldbrandgefahr in Hamburg! Der Hamburger Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) richtet sich an Waldbesucher:innen und bittet: Seien Sie in der Natur besonders vorsichtig – denn ein einziger Funken kann schon einen Waldbrand auslösen.

Die hohe Waldbrandgefahr sei laut der SDW auf die anhaltende Hitze und Trockenheit zurückzuführen. Der Oberboden sei „fast ausgetrocknet“, so der Verband. Dementsprechend wird der Waldbrandgefahrenindex in den kommenden Tagen auf die zweithöchste Stufe steigen.

SDW: Hamburg besonders von Dürre betroffen

Hamburg sei laut der SDW besonders von der Dürre betroffen: Wälder mit hohem Nadelholzanteil seien derzeit „knochentrocken“ – und diese gibt es in der Hansestadt überall. Aber nicht nur Wälder seien der Waldbrandgefahr ausgesetzt, sondern auch Heide- und Grasflächen.

Waldbesucher:innen müssten jetzt besonders aufmerksam seien und die in der Natur geltenden Regeln beachten: Noch bis zum 31. Oktober ist das Rauchen in Wäldern und auf Weide- und Grasflächen verboten. Grillen und Feuermachen in einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald ist ebenfalls untersagt. Autos und Motorräder dürfen nicht auf Wiesen und Waldwegen geparkt werden.

Ein Ende der Trockenheit ist nicht in Sicht: Kurze Schauer würden laut der SDW das Waldbrandrisiko nicht sonderlich verringern – Spaziergänger sollen deshalb weiterhin besonders wachsam sein. (elu)