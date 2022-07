„Frage der Fairness“: Hamburger Firma veröffentlicht fast alle Gehälter

„InnoGames“, eine Hamburger Firma für die Entwicklung von Computerspielen, hat die Bruttogehälter ihrer Mitarbeiter:innen veröffentlicht. Die Branche hat den Ruf, dass dort besonders niedrige Löhne gezahlt werden. Aber wie viel verdient ein Spieleentwickler, wie viel eine Grafikerin?

„InnoGames“ ist das erste Unternehmen in Deutschland in der Branche Spieleentwicklung, das die Gehälter seiner Mitarbeitenden veröffentlicht. 80 Prozent aller Löhne seien nun öffentlich einsehbar, so „InnoGames“. „Gehaltstransparenz ist eine Frage der Fairness – nicht nur gegenüber den Mitarbeitenden, sondern auch gegenüber den Bewerbern“, teilte der Manager und Mitgründer der Firma aus Hammerbrook mit.

Veröffentlichung der Gehälter soll zeigen, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen

„Wir erwarten mehrere positive Effekte von unserer Veröffentlichung, darunter geringere Abbruchraten im Bewerbungsprozess und eine höhere Attraktivität für Talente außerhalb der Branche“, sagte Dr. Andreas Lieb, Personalchef bei „InnoGames“.

Darüber hinaus sollen Bewerberinnen durch die Veröffentlichung der Gehälter sehen, dass sie „keine Pay Gaps fürchten müssen“. Bereits im letzten Jahr seien alle Löhne intern offengelegt worden.

Laut „InnoGames“ verdient ein:e Spieleentwickler:in mit wenig Vorerfahrung 48.000 bis 58.000 Euro. Wer in der Qualitätssicherung als Einsteiger:in arbeitet, kann mit einem Gehalt ab 20.000 Euro rechnen – das ist in dem Unternehmen das niedrigste Einkommen. Am meisten verdienen Leiter:innen im Bereich Produktmanagement und Programmierung mit jeweils mindestens 115.000 Euro. (elu)