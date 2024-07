Nach Feuer im Elbtunnel: Weiterhin Einschränkungen auf A7 – Verkehrschaos droht

Nach einem Lkw-Brand rollt der Verkehr zwar wieder durch drei Röhren des Hamburger Elbtunnels. Doch wird die vierte rechtzeitig zum Ferienstart in NRW wieder freigegeben?

Die Untersuchungen der Schäden seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle. Möglicherweise werde die vierte Röhre am Freitagnachmittag wieder befahrbar sein. Zuerst stünden am Morgen jedoch Asphaltierungsarbeiten an.

Feuer im Hamburger Elbtunnel sorgt für Stau

Am Donnerstag hatte der Brand eines Lastwagens im Elbtunnel zu langen Staus geführt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus.

Der Elbtunnel war am Vormittag zunächst voll gesperrt worden. Später konnten zwei Streifen in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Seit dem Nachmittag konnte der Tunnel dann wieder in beide Richtungen genutzt werden. Drei Röhren wurden freigegeben, nur die vierte blieb zunächst gesperrt. Auch die Auffahrt Othmarschen in Richtung Süden wurde gesperrt – es kam zu einem Verkehrschaos in Hamburgs Westen.

Feuerwehrleute und Polizisten am ausgebrannten Führerhaus des Sattelzuges im Elbtunnel. NEWS5 Feuerwehrleute und Polizisten am ausgebrannten Führerhaus des Sattelzuges im Elbtunnel.

An diesem Wochenende beginnen die Ferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen – der ADAC erwartet die erste „Sommerstauwelle“ auf den Straßen in Richtung Nord- und Ostsee. Das Gedränge auf den Autobahnen werde zu einer Belastungsprobe für die Urlauber werden, sagte der Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs, Christian Hieff. Fünf andere Bundesländer, darunter Niedersachsen und Bremen, haben bereits seit zwei Wochen Ferien.

Am Freitag treffen den Angaben zufolge rückreisende Dänemark- und Küstenurlauber aus Bremen und Niedersachsen auf Ferien-Starter aus Nordrhein-Westfalen, die an die Strände wollen. Dazu kommen der normale Pendler-Verkehr rund um Hamburg und – bei schönem Wetter – viele Ausflügler. „Jetzt wird es stressig auf den Autobahnen“, erklärte der ADAC in seiner Stauprognose. Die Spitzenzeiten der Reisewelle erwartet der Autoclub für Freitagnachmittag sowie Samstagvor- und -nachmittag. Am Freitagabend findet im Hamburger Volksparkstadion das EM-Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich statt (21 Uhr). Dazu werden rund 50.000 Besucher erwartet. (dpa/mp)