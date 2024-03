Hamburg feiert Anti-Müll-Rekord

Bei der Stadtputzaktion „Hamburg räumt auf“ bringen Freiwillige die Stadt auf Hochglanz. In diesem Jahr gab es Grund zum Feiern. Es gab nämlich einen Rekord.

Bei der Aktion haben sich nämlich so viele Teilnehmer und Initiativen wie noch nie beteiligt. Rund 102.000 Freiwillige brachten Hamburg in rund 1900 Putzinitiativen vom 1. bis zum 10. März auf Hochglanz. 2023 waren es noch 74.200 Teilnehmer mit 1330 Initiativen, wie es von der Stadtreinigung Hamburg am Montag hieß.

Mehr als 100 Tonnen Müll wurden gesammelt

Auf öffentlichen Flächen, Schulwegen oder in Naturschutzgebieten sammelten die Freiwilligen ersten Hochrechnungen zufolge insgesamt 118 Tonnen Müll, durchschnittlich 1,2 Kilogramm Müll pro Teilnehmer. Rund 78.000 Paar Handschuhe sowie etwa 43.000 Müllsäcke wurden laut der Stadtreinigung für die Aktion verteilt.

„Hamburg räumt auf“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft mit Unterstützung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V. und der Initiative „Der Norden räumt auf“. Die Aktion fand 1998 zum ersten Mal statt. Damals sammelten 7200 Freiwillige etwa 62 Tonnen Müll. (dpa/mp)