Hamburg: Es gibt Schnee! Und alles andere auch

Das Wetter ist für diese Jahreszeit zu warm, zu nass, zu bäh. Soll man nun mit der Daunenjacke raus oder doch mit der Regenpellerine? Mütze oder Schirm? Sonnenbrille auf oder drinnen bleiben? Kommendes Wochenende nimmt das Wetter einem endlich die Entscheidung ab: Man sollte wieder auf alles gefasst sein. Vor allem aber auf Schnee, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Am Freitag sollte man den Regenschirm auf jeden Fall noch dabei haben: Bei wechselnder Bewölkung kommt es immer wieder zu Regenschauern. Am Nachmittag lockert es auf – Zeit, die Sonnenbrille kurz aufzusetzen. Es kann bei neun Grad sehr mild sein. Frischer bis starker Wind aus West mit Sturmböen treibt einen abends dann in die warmen Stuben.

In der Nacht zum Samstag ist es bewölkt und es regnet bei Tiefstwerten zwischen Null und drei Grad. Am Samstag wachen wir zu überwiegend freundlichem Mix aus Sonne und Wolken auf, der Himmel ist blau, die Sonnenbrille darf wieder auf die Nase. Einen Schal sollte man trotzdem tragen, in Hamburg sind es fünf Grad.

Der Wind bläst am Sonntag Schneewolken nach Hamburg

In der Nacht zum Sonntag bläst der Wind aus Richtung Nordsee Wolken nach Hamburg, anfangs nur wenige, dann immer mehr. Und diese Wolken bringen den Winter mit: Es schneit. Am Sonntagmorgen also Mütze nicht vergessen. Und aufgepasst auf den Straßen: Der Schnee kann in Regen übergehen. Glättegefahr!

So geht dann der gesamte Sonntag auch weiter: Ein Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee. Herrlich. Mütze auf, Regenschirm auf, und auf die Auflockerungen warten, die der Sonntagnachmittag bringt. Meist mäßiger, an den Küsten frischer bis starker, in Böen stürmischer, von südwestlichen auf nordwestlichen Richtungen drehender Wind.

In der Nacht zum Montag ist es anfangs gering bewölkt – Montagmorgen wacht man unter einem bedeckten Himmel auf. Dafür bleibt es am Montag weitgehend niederschlagsfrei.