Elbtunnel-Röhren abwechselnd gesperrt: Bauarbeiten beginnen früher als geplant!

Autofahrer aufgepasst: Die erste und zweite Röhre des Elbtunnels werden wegen Modernisierungsarbeiten bald abwechselnd gesperrt sein – und die Sperrung beginnt schon früher, als geplant!

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am kommenden Sonntag beginnen – doch nun starten sie Freitagnacht. Grund hierfür ist die Wetterprognose, die besseres Wetter am Freitag vorhersagt, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.

Hamburg: Sperrung des Elbtunnels beginnt früher

Die erste und zweite Elbtunnelröhre werden abwechselnd gesperrt sein. Die Arbeiten in der dritten Röhre wurden bereits im Winter beendet.

Während der Arbeiten wird der Verkehr durch die übrigen drei Tunnelröhren geführt. Vom 10. Februar bis zum 18. März wird die erste Röhre gesperrt: In der zweiten Röhre soll es weiterhin beide Spuren in Richtung Norden und in der vierten Röhre zwei Spuren in Richtung Süden geben. In der Nacht vom 10. Februar (20 Uhr) bis zum 11. Februar (6 Uhr) wird nur eine Fahrbahn offen sein, damit die Bauarbeiten vorbereitet werden können.

Die zweite Elbtunnelröhre wird Mitte März bis Ende April gesperrt. Während der Bauarbeiten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Fast 20 Jahre ist die letzte Erneuerung her, jetzt wird Verkehrstechnik in den Tunnelröhren des Elbtunnels auf den neuesten Stand gebracht: Die Verkehrsanlagen sollen auf LED-Technik umgestellt werden. Die ersten drei Tunnelröhren stammen aus den 70er Jahren und wurden zuletzt modernisiert, als die vierte Tunnelröhre 2002 in Betrieb genommen wurde. Die Arbeiten finden jetzt statt, da im Norden und Süden des Elbtunnels ohnehin Arbeiten laufen, um die A7 auf acht Spuren zu vergrößern. So soll es laut der Autobahn GmbH Niederlassung Nord keine zusätzliche Einschränkung für Autofahrer geben. (mp)