Achtung, Autofahrer! Vollsperrung auf der Autobahn in Hamburg

Von der A23 führt am Dienstagabend kein Weg auf die A7: Wegen dringender Bauarbeiten muss der Übergang zwischen den beiden Autobahnen gesperrt werden. Diese Umleitung wird empfohlen.

Grund für die Sperrung sind Schadstellen auf der Fahrbahn im Bereich des Autobahndreiecks Nordwest, die repariert werden müssen. Die Durchfahrt in Hamburg-Eidelstedt ist am Dienstagabend von 20 Uhr bis 24 Uhr dicht, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Autofahrer aus dem Westen, die auf die A7 in Richtung Süden wollen, fahren am besten an der Ausfahrt Eidelstedt ab, folgen der Umleitung über die Holsteiner Chaussee – Kieler Straße, um dann an der Auffahrt Stellingen oder Volkspark wieder auf die A7 zu fahren. (mp)