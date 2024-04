„Der tollste Kuss meines Lebens!“ Die berührende Geschichte hinter diesem Zettel

Es gibt Momente, die man einfach nicht vergessen kann. So einen magischen Moment erlebte eine Frau vor gut vier Jahren, als sie in einer Hamburger Bar einen Unbekannten küsste – und ihn nun verzweifelt sucht. Denn: Was sie an jenem Abend erlebte, war der „tollste Kuss“ ihres Lebens.

Ein Abend im September 2019. Ein Mann ist mit einem befreundeten Paar in der Kneipe „Alt Ottensen“ an der Holländischen Reihe, die Frau, ebenfalls dort zu Gast, hat sich direkt in ihn verguckt. Neben der Musikbox kommen die beiden ins Gespräch, flirten miteinander, die Funken fliegen. Nach kurzer Zeit verschwinden sie gemeinsam nach unten in den Keller – und küssen sich.

„Kalte Füße gekriegt“ – und die verzweifelte Suche begann

Doch so unvermittelt der Spätsommer-Flirt anfing, so schnell war er wieder vorbei. „Ich habe kalte Füße gekriegt, bin nach Hause abgehauen“, steht auf einem Zettel, der jetzt in Ottensen hängt. Großes Bedauern seit mehr als vier Jahren! Mit der Frage „Hast DU mich damals im Alt Ottensen geküsst?“, versucht die Frau nun, den wunderbaren Küsser aus der Kneipe wiederzufinden.

„Das war und bleibt der tollste Kuss meines Lebens!“, steht fettgedruckt auf dem Zettel. „So was habe ich noch nicht erlebt. Ich hätte da stundenlang einfach nur küssend mit ihm stehen wollen“, schwärmt die Zettelschreiberin im Gespräch mit der MOPO. Warum sie dann so plötzlich abhaute? Das fragt sie sich bis heute.

„Immer wieder habe ich nach dir Ausschau gehalten – und dich nie wieder gesehen“

Es muss ein bedrückendes „Was habe ich da bloß gemacht?“-Gefühl gewesen sein: Vier Wochen lang suchte die Verzweifelte jede Bar, jede Kneipe nach dem Mann ab. Doch er war nirgendwo zu finden. „Immer wieder [habe] ich nach dir Ausschau gehalten – und dich nie wieder gesehen“, schreibt die Frau.

Bringt dieser Zettel das Ende einer verzweifelten Suche? Der gesuchte kann sich unter kuessmichbittewieder@web.de melden. Screenshot Facebook Ottensen Downtown Bringt dieser Zettel das Ende einer verzweifelten Suche? Der gesuchte kann sich unter kuessmichbittewieder@web.de melden.

Viereinhalb Jahre ist das jetzt her. Doch dieser Kuss im Keller bleibt unvergessen, erzählt die Frau: „Ich habe nie aufgehört, es zutiefst zu bedauern, dass ich ihm meine Nummer nicht gegeben habe. Egal, in welcher Lebenssituation ich war oder bin – dieser tolle Mann, dieser besondere Abend, dieser fantastische Kuss geht mir nicht aus dem Kopf.“

Die Kneipe „Alt Ottensen“ – im Keller kam es zu dem unvergesslichen Kuss. Florian Quandt Die Kneipe „Alt Ottensen“ – im Keller kam es zu dem unvergesslichen Kuss.

Deshalb hat sie nun die Zettel aufgehängt. „Gibt es dich noch irgendwo? Ich hoffe es so sehr!“, steht darauf. Ungefähr 40 Jahre alt und 1,83 Meter groß sei der Mann gewesen. Er trug einen Bart und einen Hoodie eines Fußballvereins. Der Gesuchte wird gebeten, sich unter kuessmichbittewieder@web.de zu melden.

Vielleicht hat die Suche ja nach viereinhalb Jahren doch noch ein glückliches Ende. Vielleicht treffen sich die beiden dann nochmal in der in der Kneipe „Alt Ottensen“. Und vielleicht verschwinden sie nochmal in den Keller. Vielleicht kommt dieser eine Moment doch zurück, nach dem sich die Frau seit viereinhalb Jahren sehnt.