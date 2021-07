Seit Wochen pendelt die Inzidenz in Hamburg im höheren einstelligen Bereich. Doch in den Bezirken gehen die Zahlen stärker auf und ab. Nur noch in einem Bezirk sank der Inzidenzwert in dieser Woche sehr stark – fast alle sind aber inzwischen einstellig. Die MOPO zeigt den Überblick vom 28. Juni bis 5. Juli.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Nach mehreren Wochen ist der Bezirk Hamburg Mitte wieder zurück auf den ersten Platz mit der höchsten Inzidenz geklettert. Mit 10,28 sank die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche (10,63) aber sogar ganz leicht. Insgesamt zählte die Behörde hier 31 neue Infektionsfälle.

Hamburg: In diesem Bezirk sinkt die Inzidenz stark

Es folgt der Bezirk Bergedorf, der in der vergangenen Woche noch auf Platz eins gelegen hatte. Hier sank die Inzidenz am stärksten – von 16,92 auf 9,98. Damit ist der Bezirk jetzt auch einstellig. Insgesamt wurden hier 23 Neuinfektionen gemeldet.

Die nächsten Ränge sind alle sehr dicht hintereinander. Auf Platz drei liegt der Bezirk Hamburg-Nord, der damit um zwei Plätze nach oben klettert. Die Inzidenz liegt bei 8,9 und sank damit minimal im Vergleich zur Vorwoche (8,92). Die Behörde meldete hier 28 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.

Inzidenz steigt in zwei Bezirken

Es folgt Altona mit einer derzeitigen Inzidenz von 8,71 und 24 Neuinfektionen in einer Woche. In der vergangenen Woche war der Bezirk noch auf dem letzten Platz gewesen mit einer Inzidenz von 5,81. Altona ist einer von zwei Bezirken, in dem die Inzidenz überhaupt anstieg, trotzdem ist sie weiterhin einstellig.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona: Inzidenzen in den Bezirken sinken – nur in einem nicht

Eimsbüttel reiht sich hinter Altona auf den fünften Platz und klettert damit um einen Platz nach oben. Auch hier stieg die Inzidenz von 7,49 auf 8,61. Insgesamt meldete die Behörde für Eimsbüttel 23 Neuinfektionen.

Diese Hamburger Bezirke liegen auf den hinteren Plätzen

Auf dem vorletzten Rang landet Harburg mit einer Inzidenz von 8,26. In der vergangenen Woche hatte sie noch bei 10,65 gelegen und ist jetzt auch einstellig. Im Bezirk gab es in der Woche 14 neue Corona-Fälle.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona in Hamburg: CDU fordert mehr Freiheiten für Geimpfte

Auf dem siebten und letzten Platz liegt in dieser Woche weiterhin Wandsbek. Mit einer Inzidenz von 6,8 kratzt der Bezirk sogar fast schon an der 5er-Marke. In der Vorwoche war die Inzidenz noch bei 9,75 und Wandsbek lag eher im Mittelfeld. Es wurden 30 Neuinfektionen im Bezirk gemeldet.