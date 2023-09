Hamburg Cruise Days 2023: Diese Straßen sind gesperrt

Anlässlich der Cruise Days 2023 von Freitag bis Sonntag kommt es in Hamburg zur Straßensperrungen rund um die Elbpromenade. Bis Montag müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Einschränkungen gefasst machen.

Erste Sperrungen auf der Fläche vor den Landungsbrücken sowie im Bereich der Kehrwiederspitze wurden bereits am Mittwochmorgen für Aufbauarbeiten eingerichtet. Außerdem sind sämtliche Parkplätze unterhalb des Bahnviadukts am Baumwall an den Straßen Johannisbollwerk und Vorsetzen gesperrt.

Hamburg: Verkehrsbehinderungen durch Cruise Days 2023

An den Landungsbrücken ist zunächst der nördliche Teil des Vorplatzes bis Donnerstag, 8 Uhr gesperrt. Anschließend ist die gesamte Fläche betroffen. Sie soll, genau wie die Parkplätze, laut Polizei nach Abschluss der Abbauarbeiten am Montag, 11. September ab 15 Uhr wieder freigegeben werden.

Ab Freitag, 12 Uhr ist die Zufahrt zur Hafencity über die Niederbaumbrücke gesperrt. Der Verkehr darf dort wieder ab Sonntag, 23 Uhr rollen. Weitere Sperrungen könnten zwischen den Landungsbrücken und dem Rödingsmarkt je nach Besucheraufkommen anlassbedingt eingerichtet werden, hieß es.

Die Polizei empfiehlt, auf S- und U-Bahn umzusteigen oder mit dem Rad oder auch zu Fuß anzureisen. Grundsätzlich sollte der Bereich weiträumig umfahren werden. Bis zu 150.000 Menschen werden zu den Cruise Days erwartet.

Die Veranstalter:innen haben unter Tel. (040) 410 095 25 eine Info-Hotline eingerichtet. Der HVV informiert unter Tel. (040) 19449 über den Verkehr, die VHH unter Tel. (040) 725 948 00. (fbo)