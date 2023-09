Cruise Days 2023: Alle Schiffe, alle Highlights für Kreuzfahrt-Fans

Auch dieses Jahr wird sich die Elbpromenade wieder voller Menschen füllen, um die großen Pötte zu bestaunen, die bei den „Hamburg Cruise Days“ von Freitag bis Sonntag nach Hamburg kommen. Wann welches Kreuzfahrtschiff im Hafen liegt, lesen Sie hier.

Bereits am 1. September hat der „Blue Port“ begonnen: der Hafen wird jeden Abend ab 20.30 Uhr durch Lichtinstallationen blau erleuchtet. Neun Kreuzfahrtschiffe von Aida, Nicko Cruises, Phoenix-Reisen, Thurgau Travel, Tui Cruises und Plantours werden erwartet – ebenso wie bis zu 150.000 Besucher.

„Hamburg Cruise Days“: Hier können Sie die Schiffe anschauen

Diese Schiffe werden im Hamburger Hafen erwartet:

„Vasco da Gama“ (Nicko Cruises): Die „Vasco da Gama“ läuft ein am Freitag, 6 Uhr. Sie bleibt bis Samstag, 6 Uhr am Cruise Center Steinwerder. Danach liegt sie bis Mitternacht an der Überseebrücke, von wo sie ausläuft. Am Freitag wird sie um 21.15 Uhr bei der Inszenierung „Rhapsody in blue“ mit Musik und blauem Feuerwerk gefeiert.

„MS Artania“ (Phoenix Reisen): Die „MS Artania“ läuft am Freitag ab 9 Uhr ein und liegt bis 18 Uhr am Cruise Center Altona.

„MS Thurgau Chopin“ (Thurgau Travel): Am Freitag um 12.30 Uhr kommt die „MS Thurgau“ an und bleibt bis Samstag 8 Uhr am Cruise Center Steinwerder.

„Mein Schiff 6“ (Tui Cruises): Um 5.30 Uhr am Samstag läuft das Schiff ein. Tagsüber liegt es am Cruise Center Altona und kann zuletzt bei der Parade um 21 Uhr gesehen werden.

„World Voyager“ (Nicko Cruises): Die „World Voyager“ läuft um 8 Uhr am Samstag ein und um 18 Uhr aus. In der Zwischenzeit liegt das Kreuzfahrtschiff am Cruise Center Baakenhöft.

„Aida Prima“: Um 8 Uhr läuft das Aida-Schiff am Samstag ein und verlässt den Hafen noch am selben Tag nach der Parade. Bis 19.30 Uhr liegt es am Cruise Center Steinwerder.

„MS Sans Souci“ (Plantours): Am Samstag, 12 Uhr läuft die „MS Sans Souci“ ein, liegt dann bis zur Abfahrt am Sonntag um 7 Uhr am Cruise Center Steinwerder.

„Aida Sol“: Die „Aida Sol“ läuft am Sonntag um 8 Uhr ein und liegt bis 18.30 Uhr am Cruise Center Altona. Um 19 Uhr verlässt sie mit der „Aida Perla“ gemeinsam den Hafen.

„Aida Perla“: Die „Aida Perla“ läuft am Sonntag um 8 Uhr ein und um 19 Uhr aus, dazwischen liegt das Kreuzfahrtschiff am Cruise Center Steinwerder.

„Hamburg Cruise Days“: Das gibt es neben den Kreuzfahrtschiffen

Und was passiert an Land? Zwischen Landungsbrücken und Elbphilharmonie gibt es ein buntes Programm mit Kultur, Kulinarik, Entertainment und Aktionen für alle Generationen. Für die Kleinsten gibt es Entertainment am Platz der deutschen Einheit und wer den Hafen von oben betrachten möchte, kann dies vom Riesenrad neben dem Alten Elbtunnel machen. Außerdem gibt es Live-Musik – am Freitag tritt um 19.30 Uhr der Hamburger Musiker Stefan Gwildis auf. Freitag ist bei den „Hamburg Cruise Days“ von 14 bis 24 Uhr Programm, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Am Samstag findet um 21 Uhr die „Cruise Days Parade“ statt. Die fünf Kreuzfahrtschiffe „Aida Prima“, „Mein Schiff 6“, „Vasco da Gama“, „World Voyager“, „MS Sans Souci“ fahren hintereinander elbabwärts den Hafen entlang begleitet von Lichtshow, Musik und Feuerwerk. Am Sonntag enden dann die „Cruise Days“ auch schon wieder. Um 19 Uhr verlassen die Schiffe „Aida Sol“ und „Aida Perla“ unter musikalischer Begleitung den Hafen. (pw)