Hamburg baut riesiges Erlebniszentrum in der Innenstadt – das sind die Pläne

Rund 112,5 Millionen Euro hat die Stadt für eine Immobilie mitten in der Hamburger Innenstadt gezahlt. Der Plan: Am Gerhardt-Hauptmann-Platz soll ein „Haus der digitalen Welt“ eröffnen. Visualisierungen zeigen die spektakulären Pläne.

In das Gebäude soll die Zentralbibliothek ziehen. Wie die Kultur- und Finanzbehörde am Mittwoch mitteilten, hält eine Machbarkeitsstudie das für möglich. Die Stadt hatte die Immobilie, in der zurzeit die Hamburg Commercial Bank sitzt, im vergangenen November für mehr als 112 Millionen Euro gekauft. Sie gehörte einer insolventen Tochter des insolventen Immobilienkonzerns Signa.

„Haus der digitalen Welt“ in der City: Umbau-Zeitplan noch unklar

Die Behörden sprechen vom „Haus der digitalen Welt“, das an dem Standort öffnen soll. Dieses könne neben der Zentralbibliothek über Seminarräume, Ateliers und Flächen für Co-Working verfügen. Ebenfalls ist angedacht, dass die Volkshochschule in das Gebäude zieht. Das „Haus der digitalen Welt“ solle Perspektiven der Digitalisierung zeigen, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD).

Christoph Ingenhoven architects Von der Dachterrasse aus soll es einen spektakulären Blick über die Stadt geben. Von der Dachterrasse aus soll es einen spektakulären Blick über die Stadt geben.

Christoph Ingenhoven architects Das sogenannte „Atrium“ Das sogenannte „Atrium“

Christoph Ingenhoven architects Die Fassade des Gebäudes am Gerhardt Hauptmann Platz Die Fassade des Gebäudes am Gerhardt Hauptmann Platz

Die Kulturbehörde kündigte an, in die Detailplanung einsteigen zu wollen. Die Immobilie solle umgebaut werden. Details zum Zeitplan nannte die Behörde nicht. Weiter gaben die Behörden bekannt, die genauen Kosten des Vorhabens zu ermitteln. Der Bund habe gegenwärtig bis zu 36 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt.

Der bestehende Standort der Zentralbibliothek am Hühnerposten nahe des Hauptbahnhofs soll künftig aufgegeben werden. (dpa/mp)