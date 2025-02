Dieses Mal soll es aber wirklich klappen: Nachdem der Eröffnungstermin für das XXL-Einkaufsviertel Westfield drei Mal verschoben werden musste, sollen sich in wenigen Wochen endlich die Pforten des südlichen Überseequartiers öffnen. Es ist ein Projekt der Superlative, in bester Lage an der Elbe mit eigenem U-Bahn-Anschluss, Kreuzfahrtterminal und dem größten Kino Hamburgs. Die MOPO durfte schon einmal vorab reinschauen.