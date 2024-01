Exklusiver Hamburger Feinkostladen schließt Filiale und Online-Shop

Aus für das „Oschätzchen“-Stammhaus! Der Standort an den Hohen Bleichen (Neustadt) und der Online-Shop werden dichtgemacht. Doch der Feinkostladen bleibt Hamburg trotzdem erhalten…

„Die Schließung der Filiale an den Hohen Bleichen sowie des Onlineshops, der noch bis zum 11. Februar Bestellungen annimmt, ist eine bewusste kaufmännische Entscheidung“, sagte Peter Oschätzchen dem „Hamburger Abendblatt“.

Feinkost-Laden „Oschätzchen“ an den Hohen Bleichen schließt!

Demnach habe der Unternehmer das „Oschätzchen“ an den Hohen Bleichen im Jahr 2003 eröffnet – auf 80 Quadratmetern wird hier Feinkost angeboten. Am 17. Februar ist damit dann Schluss.

Das könnte Sie auch interessieren: Von günstig bis edel: Hier geht Tim Mälzer in Hamburg am liebsten essen

Die Gründe für das Aus seien laut Peter Oschätzchen unter anderem die steigenden Kosten, das Kaufverhalten und die immer größer werdende Bürokratie. Der Standort im Alsterhaus am Jungfernstieg bleibt jedoch offen. „Wir bleiben Hamburg also erhalten“, so Oschätzchen. (mp)