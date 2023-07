Nach Klima-Protest: Flugbetrieb am Hamburger Airport läuft wieder

Nachdem Aktivisten der „Letzten Generation“ die Rollfelder am Hamburger Airport am Donnerstagmorgen blockiert hatten, ist der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden. Wie der Flughafen mitteilte, kann es aber den ganzen Tag über zu Verspätungen und Flug-Annullierungen kommen.

Der Flugbetrieb konnte nach Angaben des Airports um 9.50 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Sicherheitskontrolle sowie der Check-In-Schalter seien wieder geöffnet. Nach aktuellem Stand wurden 17 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Der Flugbetrieb war um 6.10 eingestellt worden, nachdem sich Aktivisten der „Letzten Generation“ auf Rollfelder des Hamburger Flughafens geklebt hatten. Zum Ferienbeginn in Hamburg waren am Donnerstag ursprünglich rund 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO sagte, hätten die Aktivisten den Außenzaun des Flughafengeländes durchbrochen und seien so auf die Rollfelder gekommen. Dort haben sie sich in vier Gruppen aufgeteilt und sich auf Zuleitungen zu den Start- und Landebahnen festgeklebt. Wie viele Mitglieder der „Letzten Generation“ an der Aktion beteiligt waren, sei derzeit noch unklar, so der Polizei-Sprecher – mehr als zehn Aktivisten seien es aber auf keinen Fall gewesen.

Einsatzkräfte und Aktivisten der „Letzten Generation“ auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens. dpa/Bodo Marks Einsatzkräfte und Aktivisten der „Letzten Generation“ auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens.

Offenbar war die Lücke im insgesamt 22 langen Kilometer langen Zaun so groß, dass die Aktivisten samt „Stadträdern“ auf das Gelände kommen konnten. Wie eine Flughafen-Sprecherin der MOPO sagte, sei der Zaun durch eine Alarmkette gesichert, die bei Beschädigungen auslöst.

„Sehr bitter“: Wirtschaftssenatorin kritisiert Aktion

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Protestaktion der Klimaaktivisten als schweren Eingriff in die Flugsicherheit kritisiert. Zudem hätten viele Familien sich auf den Ferienbeginn gefreut, sagte die für den Airport zuständige Senatorin am Donnerstag. „Für diese sind die Folgen der Aktion sehr bitter. Protest darf sein, aber auf Flughafen-Rollbahnen ist er nicht nur gefährlich für die Protestierenden selbst, sondern auch ein schwerer Eingriff in die Flugsicherheit“, sagte Leonhard.

Wartende Reisende am Flughafen Hamburg: Wegen der Aktion der „Letzten Generation“ ist am Mittwoch bislang kein Flugzeug gestartet oder gelandet (Stand 9.45 Uhr). RUEGA Wartende Reisende am Flughafen Hamburg: Wegen der Aktion der „Letzten Generation“ ist am Mittwoch bislang kein Flugzeug gestartet oder gelandet (Stand 9.45 Uhr).

Nach eigenen Angaben hatten die Klima-Aktivisten zeitgleich die Rollfelder der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg blockiert. „Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise“, schreibt die „Letzte Generation“ via Kurznachrichtendienst Twitter.

Weltweit wird aktuell ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen. Eine weitere Verschärfung der klimatischen Situation wird dazu führen, dass weite Teile der Erde unbewohnbar werden – bereits in diesem Jahrhundert. pic.twitter.com/Nh2s9wbiL2 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2023

Fluggäste sollen sich auf Internetseite des Airports informieren

Fluggäste sollen sich weiterhin auf der Internetseite www.hamburg-airport.de über den aktuellen Stand ihres Fluges informieren. Passagiere müssen den ganzen Tag lang mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, so die Flughafen-Sprecherin.

Zeitweise war die Internetseite des Flughafens wegen der vielen Zugriffe nicht erreichbar, inzwischen ist das Problem behoben.(mp/dpa)