Flughafen Hamburg: Für kleines Geld in die Sonne – Billigflieger mit neuen Zielen

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air erweitert ihren Flugplan ab Hamburg – statt wie bisher nur nach Osteuropa geht es bald auch in die Sonne Siziliens.

Die Fluglinie „Wizz Air“ hat Catania als Direktflug in den Winterflugplan aufgenommen. Catania ist die zweitgrößte Stadt Siziliens und zieht durch ihre Nähe am aktivem Vulkan Ätna eine Vielzahl an Touristen an. Laut Flughafen soll es wöchentlich drei Direktverbindungen von Fuhlsbüttel nach Sizilien geben.

Non-stop auch nach Osteuropa

Bisher war die Airline durch ihre vielen Direktflüge nach Osteuropa bekannt. Hauptstädte wie Belgrad in Serbien, Rumäniens Bukarest und Sofia in Bulgarien sind drei Mal die Woche mit „Wizz Air“ zu erreichen. Städte wie Skopje (Mazedonien) und das albanische Tirana können Fluggäste vom Hamburger Airport aus viermal die Woche und das polnische Danzig sogar fünf Mal die Woche anfliegen.

Darüber hinaus hat die Airline am Freitag ihren ersten Direktflug nach Kutaissi in Georgien gefeiert. Die für ihre vielen historischen Kloster und Kirchen bekannte Stadt liegt in der Mitte Georgiens. Sie ist beispielsweise Heimat für die 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Bagrati-Kathedrale. (mp)