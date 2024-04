A7: Nächste XXL-Sperrung steht bevor – für 55 Stunden dicht

Die A7 wird Anfang Juni für 55 Stunden zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Volkspark komplett gesperrt. Autofahrer müssen auf eine großräumige Umleitung ausweichen.

Im Rahmen der Erweiterung der A7 und des Baus des neuen Lärmschutztunnels in Altona steht bald die nächste Vollsperrung bevor. Autofahrer müssen sich von Freitag, den 7. Juni bis Montag, den 10. Juni auf Sperrungen und Umleitungen einstellen, wie die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung ankündigte.

Vollsperrung der A7 für 55 Stunden

Betroffen von der 55-stündigen Sperrung ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen HH-Heimfeld und HH-Volkspark. Die Sperrung beginnt am Freitag um 22 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr morgens. Die Rampen an den Anschlussstellen werden bereits ab 21 Uhr sukzessive gesperrt. GST (Großraum- und Schwertransporte) dürfen während der Sperrung in beide Richtungen nicht verkehren.

Auch die Auffahrt zur A7 Richtung Süden an der Anschlussstelle HH-Stellingen wird ab Freitag um 21 Uhr nicht mehr befahrbar sein.

Gesperrte A7: Umleitungen über die A1, A21 und B205

Autofahrer sollen im Zeitraum vom 7. bis 10. Juni auf die offiziellen Umleitungsstrecken ausweichen, die für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Wer aus Süden kommt, weicht ab dem Buchholzer Dreieck (43) / Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz (39) und weiter auf die A1 aus.

Aus Norden kommende Autofahrer nutzen die Umleitung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) auf die B205. Beide Umleitungen sind über eine LED-Beschilderung durchgängig ausgeschildert.

Der achtstreifige Ausbau der Bundesautobahn 7 bei Hamburg soll 2026 abgeschlossen sein. Bis dahin müssen Autofahrer wohl immer wieder mit Sperrungen und Umleitungen rechnen. (lp)