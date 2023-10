„Wir haben gefeiert“: Hamburgerin jubelt über Hamas-Terror – Polizei ermittelt

Es sind Aussagen, die sprachlos machen: In Israel morden seit fünf Tagen Terror-Kämpfer, Babys werden getötet, Geiseln verschleppt – und eine Hamburgerin sagt, dass sie sich darüber freue und zu Hause gefeiert habe. Die Polizei ermittelt.

Der NDR hat die Frau auf dem Steindamm (St. Georg) interviewt – die Straße in St. Georg ist ein Hotspot für Türken und Araber. Der Sender wollte von Muslimen wissen, was sie über die Angriffe der Hamas in Israel denken.

Terror-Verherrlichung in Hamburg: „Hamas gut, Israel nicht gut“

Die Aussagen sind schockierend – Opfer werden zu Tätern: „Die Israelis sind Barbaren, das sind Schurken. Sie sind einfach schlecht“, sagt zum Beispiel ein junger Mann. „Hamas gut, Israel nicht gut“, ergänzt ein anderer im gebrochenem Deutsch.

Dann kommt die Frau mit Kopftuch zu Wort, die zu den Angriffen in Israel sagt: „Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Ich freue mich, dass die sowas geschafft haben. Wir haben gefeiert zu Hause.“ Terror-Verherrlichung mitten in Hamburg.

Die Hamas feuert weiterhin Raketen auf israelisches Gebiet ab. Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa Die Hamas feuert weiterhin Raketen auf israelisches Gebiet ab.

Der NDR-Beitrag geht im Internet viral – viele Nutzer sind empört. Auch der Hamburger FDP-Politiker Gert Wöllmann ist schockiert: „40 geköpfte Babies allein an einem Ort. Rund 1000 Tote. Reaktion in ,meiner‘ Stadt. Was geht in diesen Köpfen (noch alles) vor?“, kommentierte der Kreisvorstand des Wahlkreises Alstertal-Walddörfer das Video auf der Internet-Plattform X (ehemals Twitter).

Auch die Polizei meldete sich auf X zu Wort: „Der Beitrag liegt unserem zuständigen LKA vor. Die enthaltenen Äußerungen werden auf strafrechtliche Relevanz geprüft“, hieß es. (elu)