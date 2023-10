Nach dem jüngsten Terror-Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel werden auch in Hamburg Stimmen nach Konsequenzen laut. Im Fokus steht das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit seinen engen Verbindungen in den Iran. Der Verfassungsschutz beobachtet das Zentrum seit Jahren, immer wieder fordern Politiker dessen Schließung. Doch ob ein Vereinsverbot tatsächlich verhängt wird, ist bis heute unklar: Die Entscheidung dafür trifft nicht Hamburg.

Dem Inlandsgeheimdienst ist die Blaue Moschee an der Außenalster seit langen ein Dorn im Auge. Der Grund: Hinter dem Gotteshaus steht das IZH, das als gesichert extremistisch gilt. Seit 1993 überwacht der Verfassungsschutz das Zentrum, bezeichnet es als „Instrument der iranischen Staatsführung“ und „neben der Botschaft die wichtigste Vertretung des Iran in Deutschland und ein bedeutendes Propagandazentrum des Iran in Europa“. Das IZH weist die Vorwürfe zurück.

Hamburg: CDU fordert sofortige Schließung der Blauen Moschee

Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft bezeichnete die Anschläge der Hamas als „bestialischen Terror-Angriff auf Israel“. Ihr innenpolitischer Sprecher Dennis Gladiator erneuerte die Forderung der Fraktion nach einer sofortigen Schließung des Zentrums: „In Hamburg werden durch das IZH Vertreter des islamischen Extremismus seit Jahren mit einer falsch verstandenen Toleranz hofiert.“ Das Zentrum fungiere „als verlängerter Arm des Mullah-Regimes“ und habe „keinen Platz in unserer Stadt“, so Gladiator.

Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU

Iran ist ein enger Verbündeter der Hamas. Am Samstag gratulierte der iranische Außenamtssprecher der Terrororganisation und bezeichnete die Attacken als „Wendepunkt in der Fortsetzung des bewaffneten Widerstands“. Ein hochrangiger Militärberater des iranischen Staatsoberhaupts ergänzte: „Wir unterstützen diese Operation, und wir sind sicher, dass auch die Widerstandsfront dieses Anliegen unterstützt.“ Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ war der autoritäre Staat unmittelbar an der Planung des Angriffs beteiligt.

Eine Schließung der Moschee wäre nicht ohne Weiteres umsetzbar. Das Islamische Zentrum Hamburg ist offiziell ein Verein, erforderlich dafür wäre ein Verbot nach dem Vereinsgesetz. Dafür zuständig ist das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD). Faesers Behörde prüft den Vorgang seit Monaten – bisher jedoch ohne Ergebnis.