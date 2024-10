„Halloween ist das neue Fasching“ – sogar in Hamburg

Ob böse Fee, Clown oder Panzerknacker: Für die richtige Halloween-Verkleidung treibt es viele Hamburger in die Kostümläden. Neben altbekannten Klassikern gibt es auch den ein oder anderen neuen Trend.

Wer an Halloween gemeinsam feiert oder Süßigkeiten sammeln geht, braucht dafür das richtige Kostüm. Vor dem 31. Oktober ist daher in den Hamburger Kostümläden eine Menge los. Auch für die Geschäfte von Birgit Haertel und Mille Leverenz gehört Halloween zu den wichtigsten Zeiten des Jahres.

Halloween läuft Fasching den Rang ab

In ihrer „Haertels Faschingswelt“ in Bramfeld bietet Birgit Haertel neben der Kostümauswahl auch Schminktermine an. Um den Andrang an Halloween und Fasching zu bewältigen, stellt sie Hilfskräfte ein. „Wir nehmen unser Geld in kurzer Zeit ein“, sagt sie.

Auch der Kostümverleih Hamburg hat seine Öffnungszeiten zu Halloween ausgeweitet. „Halloween ist das neue Fasching“, sagt Inhaberin Mille Leverenz. Nicht nur schaurige Kostüme seien mittlerweile gefragt, sondern auch solche, die man sonst an Fasching trägt. Die Feiernden wollen nicht nur gruseln, sondern sich auch „schick und gut angezogen fühlen“, sagt sie.

Die Verkaufsschlager seien jedes Jahr ähnlich, heißt es aus den Geschäften. Sehr beliebt sei bei Frauen die schwarze Teufelin, ähnlich der von Angelina Jolie verkörperten Filmfigur „Maleficent“, sagt Haertel. Das Kostüm mit dunklem Kleid und Korsett sei früher schon mit spitzen Zähnen als Vampirin beliebt gewesen. Nun wurde daraus mit Hörnern und Flügeln eben eine böse Fee.

Erwachsene wollen mit Kostüm beeindrucken

Nach orangefarbenen Overalls fragen laut Leverenz besonders häufig junge Männer, die als Gruppe von Sträflingen unterwegs sein wollen. In Haertels Geschäft seien vor allem Masken bei Männern beliebt: Etwa das „Ghostface“-Gesicht mit langgezogenen, schwarzen Augen aus den „Scream“-Horrorfilmen, oder ganz klassisch eine gruselige Clown-Grimasse.

Ein Trend in diesem Jahr ist etwa das „Beetlejuice“-Kostüm, sagt Haertel. Der Geist mit grün gefärbten Haaren und schwarz-weiß gestreiftem Anzug ist seit September erneut in den Kinos zu sehen. Auch Leverenz bekommt immer mehr Wünsche für Figuren aus Videospielen und aktuellen Filmen und Serien, „was wir dann meistens gar nicht haben“, sagt sie.

Ihre Kunden seien vor allem Erwachsene, berichten die Inhaberinnen. Kinder, die an Halloween für „Süßes oder Saures“ durch die Straßen ziehen, kommen eher seltener. Erwachsene wollen mit einem aufwendigen Kostüm schocken und „wirklich beeindrucken“, sagt Haertel, während Kinder oft eher dezent gekleidet und geschminkt wären. Dazu würden Kinder oft sehr genaue Vorstellungen haben, während Erwachsene sich im Geschäft Inspiration suchen, erklärt Leverenz. (dpa/mp)