Halle und Freibad: Hamburgs Süden bekommt ein neues Kombi-Schwimmbad

Gute Nachrichten für die Harburger und Neu Wulmstorfer: Der Bezirk und die Gemeinde haben sich auf den Bau eines Schwimmbades an der gemeinsamen Grenze geeinigt. Bei der Einrichtung soll für alle Geschmäcker etwas dabei sein.

Denn das Bad wird mit Innen- und Außenbereichen für jede Wetterlage etwas anbieten. Einen Standort gibt es auch schon: Die Fischbeker Reethen nämlich, an der Grenze zu Neu Wulmstorf. „Es ist nicht nur ein wichtiger Schritt für die Sicherstellung eines geeigneten Angebotes für das Vereins- und Freizeitschwimmen in Süderelbe, sondern auch für die Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots für das Schul- und Sportschwimmen in der Region“, sagte die Harburger Bezirksamtsleiteren Sophie Fredenhagen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Berlin und Dubai erfolgreich: Restaurant mit nur einem Gericht kommt nach Hamburg

Bei der Schwimmbadplanung soll an alle gedacht werden: Alle Altersgruppen, sportlich ambitionierte Schwimmer, Vereinssportler und Familien mit Kindern sollen berücksichtigt werden. Außerdem ist eine nachhaltige Bauweise geplant. Der Betreiber steht noch nicht fest, Bäderland ist aber im Gespräch. Die Kosten werden der Bezirk und die Gemeinde gemeinsam tragen. (prei)