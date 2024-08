Noch arbeiten die Handwerker im Kleinen Schäferkamp 58 (Eimsbüttel). Doch im November eröffnet hier die „Schnitzery“. Die Gastro-Kette gibt es schon in Berlin und Dubai. In Hamburg ist sie ganz neu. Das Besondere: Dort gibt es nur ein einziges Hauptgericht. Und das verspricht nichts geringeres als „die ultimative Symbiose aus Käse, Makkaroni und Schnitzel“ zu sein. Die MOPO weiß, wer dahintersteckt und was genau die Hamburger erwartet.