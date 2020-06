Hagenbeck in Hamburg: Diese Kraftpakete werden erstmals öffentlich gefüttert

Der Frühling kommt! Die Temperaturen werden milder, Knospen sprießen an Bäumen und Sträuchern und die ersten Tierkinder des Jahres kommen zur Welt. Höchste Zeit für einen Frühjahrs-Check bei Hagenbeck – und für eine absolute Premiere.

Neues Leben in vielen Facetten sorgt für ein frohes Gefühl von Frühlingserwachen: Zwei kleine Wasserschweine sind am Freitag an Mutters Seite zu beobachten, ein junger Zwergotter macht den Wasserbereich im Orang-Utan Haus unsicher und Hirschziegenantilopen probieren ihre langen Beine aus. Außerdem: Mähnenspringer hüpfen auf dem Hauptfelsen herum, Miniaturausgaben der frei laufenden Maras hoppeln über die Wiesen.

Frühling bei Hagenbeck: Elefanten-Babys und Zwergziegen vermessen

Bei dem Frühjahrscheck wurden unter anderem die beiden Elefantenkinder und Zwergziegen vermessen und gewogen. Das Ergebnis: Elefantenbulle Raj wiegt mittlerweile 800 Kilogramm, sein Halbbruder Santosh 480 Kilogramm, mit viel Luft nach oben, denn ausgewachsene Elefantenbullen können stolze sechs Tonnen auf die Waage bringen.



Die beiden Elefantenkinder Raj und Santosh wurden am Freitag vermessen und gewogen. Patrick Sun Foto:

„Unseren beiden Rackern geht es sehr gut. Sie haben nicht nur gewichtstechnisch ordentlich zugelegt, auch in der Höhe sind einige Zentimeter dazugekommen. Raj ist 1,64 Meter groß und Santosh 1,41 Meter“, freut sich Michael Schmidt, Elefantenpfleger bei Hagenbeck, über das positive Ergebnis der heutigen Messaktion.

Mit wenig Gemecker für Ziegenverhältnisse ließ das jüngste Zicklein sich behutsam auf eine Waage heben. Patrick Sun Foto:

Im Streichelgehege hüpfen seit Jahresbeginn neun aufgeweckte Zwergziegenkinder umher. Mit wenig Gemecker für Ziegenverhältnisse ließ das jüngste Zicklein sich behutsam auf eine Waage heben. Das drei Wochen alte Weibchen wiegt 3,8 Kilogramm, ein normales Gewicht für ein Ziegenbaby, das bei der Geburt rund ein Kilo wiegt.

Hagenbeck: Kängurufütterung ist eine absolute Premiere

Ganz neu in diesem Jahr ist die Kängurufütterung bei den Roten Riesenkängurus. Die informative Schaufütterung findet ab sofort täglich um 11.30 Uhr am Gehege 25 statt und gibt Einblicke in die spannende Welt der Beuteltiere. Kängurubock Elvis, Chef der zehnköpfigen Gruppe, demonstrierte direkt zu Beginn der Fütterung seine imposante Größe, aufgerichtet rund 1,80 Meter, bei einem Gewicht von 69 Kilogramm.



Kängurubock Elvis ist aufgerichtet rund 1,80 Meter groß. Patrick Sun Foto:

„Unsere Kängurus sind sehr zutraulich, da bietet es sich an, die Roten Riesen mit ins Programm aufzunehmen", erklärt Thomas Feierabend, Tierpfleger im Haustierrevier, das zusätzliche Angebot.

Pünktlich zum Saisonstart ist der Tierpark ab Sonnabend, 29. Februar, bis Mitte Oktober bis 18 Uhr geöffnet.

Diese Tiere wurden 2020 im Tierpark Hagenbeck geboren

Seit Anfang Januar sind im Tierpark geboren worden:



drei Mantelpaviane

neun Zwergziegen

zwei Mähnenspringer,

zwei Kaiserschnurrbart-Tamarine,

zwei Wasserschweine

etliche Südamerikanische Maras

