Ganz besonderer Blick auf den Hafengeburtstag: Hier Tickets gewinnen!

In einem guten Monat ist es so weit: Der Hamburger Hafengeburtstag wird wieder Zehntausende Gäste an die Landungsbrücken (St. Pauli) locken. Sie wollen den Hamburg-Klassiker mal aus einer ganz neuen Perspektiven erleben? Gewinnen Sie zwei Plätze auf der Segelyacht „Haspa Hamburg“!

Junge Erwachsene ab 16 Jahren können die Welt des Hochseesegelns kennenlernen – unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund: Das ist das Ziel der Haspa und des Hamburgischen Verein Seefahrt (HVS), die schon seit mehr als zwei Jahrzehnten kooperieren.

Hafengeburtstag: Gewinnen Sie Tickets für eine Showfahrt

Hierfür steht die Segelyacht „Haspa Hamburg“ dem HVS seit 2010 zur Verfügung. Das Boot ist 17,20 Meter lang – und auf der ganzen Welt unterwegs. Auch an Regatten nimmt die „Haspa Hamburg“ teil.

Anlässlich des Hafengeburtstags, der Mitte Mai stattfinden wird, haben Sie nun die Chance, eine Fahrt auf der „Haspa Hamburg“ zu gewinnen. Wir verlosen 2×2 Tickets für die Showfahrt am 12. Mai von 13 bis 16 Uhr.

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Haspa Segeln“ und Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer (am besten Ihre Handynummer, damit Sie im Falle eines Gewinns leicht erreichbar sind) bis Sonntag, 7. April, um 20 Uhr an veranstaltungen@haspa.de. Viel Erfolg!