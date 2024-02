Hässlich oder hot? Dieser Modetrend spaltet die Gemüter

Sie sind zurück: Immer häufiger sieht man Schlaghosen, Cord-Hosenanzüge und Oversized Blazer auf den Straßen und in den sozialen Medien. Junge und ältere Menschen streiten sich darum, ob das nun gut aussieht oder nicht – auch in der MOPO-Redaktion. Warum kommen Trends immer wieder zurück? Und ist das nun hot oder hässlich?

Anfang der Woche kam ich mit einem langen, eleganten Hosenanzug in die Redaktion und fing mir einen überraschten Blick vom Kollegen ein. „Ich habe schon gehört, dass die Dinger jetzt wieder modern sind“, sagte er. „Genau wie diese furchtbaren Oversized Blazer und Schlaghosen. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen.“ Daraufhin entbrannte eine Diskussion zwischen Frauen und Männern, jung und alt, der Redaktion. Was ist schick – und was nicht?

Modetrends heute durch die sozialen Medien bestimmt

Fakt ist, dass Trends immer wieder kommen. Schlaghose, Hosenanzüge und Jacketts waren schon im vergangenen Jahrhundert mal modern. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wurden die Trends noch von der Oberschicht bestimmt. Irgendwann drehte sich das um und Modelabel fingen an, ihre Produkte am Style der jungen Menschen auf der Straße zu orientieren. Nun gibt es eine neue „Mode-Oberschicht“: „Content Creator“ auf Instagram und TikTok, die viel Reichweite haben und sie zum Anpreisen ihres Styles oder bestimmter Marken nutzen.

Kim Kardashian verkündet, dass Radlerhosen der neueste Schrei sind? Zwei Tage später trägt jede zweite junge Frau eine. Selena Gomez trägt ein bestimmtes Kleid bei einer Fashion Show? Kurz darauf ist es ausverkauft. Und wo haben die jungen Frauen die Kleidung gesehen? Natürlich auf Instagram.

Viele dieser hippen jungen Käufer gehen zum Shoppen in die Sternschanze. Verkäuferin Alex Zimmer (35) aus dem „24 Colours“ kennt die Trends. „Schlaghosen sind schon seit einer Weile zurück“, sagt sie. „Die laufen wie verrückt, vor allem in der Festivalsaison. Skinny- oder Mom-Jeans haben wir fast gar nicht mehr, obwohl die noch vor wenigen Jahren modern waren.“

Boutique-Verkäuferin: „Wichtig, dass wir uns wohlfühlen!“

Im „24 Colours“ findet man, genauso wie in den Boutiquen nebenan, etliche gemusterte Schlaghosen aus Stoff, Blazer in knalligen 80er-Farben und ­– welch Überraschung – auch Cord. „Man sieht es ja auf der Straße“, sagt Alex Zimmer. „Die Frauen lieben den Trend.“

Die Männer in der MOPO-Redaktion nicht so. „Aber es geht ja auch nicht darum, den Männern zu gefallen“, sagt Zimmer. „Wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen!“