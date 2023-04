Hält das Wetter? So sind die Osterfeuer-Aussichten für Hamburg

Für viele gehört es, genauso wie die Eiersuche am Ostersonntag, einfach dazu: das traditionelle Osterfeuer. Nachdem Hamburger:innen in den vergangenen Jahren coronabedingt auf die lodernden Flammen verzichten mussten oder es nur eingeschränkte Veranstaltungen gab, sieht es in diesem Jahr gut aus: Nicht nur zahlreiche Osterfeuer sind bereits für Samstagabend angekündigt – auch das Wetter wird mitspielen.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Laut Wetter-Experte Frank Böttcher bleibt es windstill über Ostern. Und bekanntlich ist das für die Osterfeuer nicht unwichtig. Wird es zu windig, droht oft ein Verbot der großen öffentlichen Feuer, da Funken auf Häuser überspringen können. Gerade beim Feuer am Elbufer ist die Gefahr groß, da hier viele Reethäuser, vor allem im Treppenviertel, stehen.

Osterfeuer in Hamburg: Es bleibt windstill

Außerdem macht kein Osterfeuer wirklich Spaß, wenn man den Rauchschwaden andauernd ausweichen muss. Laut des Meterologen wird es über die Osterfeiertage jedoch kaum Wind geben.

Am Samstag sind im Norden zwar viele Wolken unterwegs und es kann auch etwas Sprühregen geben, aber am Sonntag wird es wieder etwas besser – und soll auch trocken bleiben. Allerdings: Beim Ostereiersuchen wird die Sonne wohl fehlen. Aber immerhin soll sie am Montag dann wieder zu sehen sein und Hamburg Temperaturen von bis zu 15 Grad bescheren. (alp)