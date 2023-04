Wo gibt’s die schönsten Osterfeuer in Hamburg?

Für viele Hamburger gehören Osterfeuer zum Fest dazu wie die Eiersuche oder der ausgiebige Brunch mit der ganzen Familie. Von den lodernden Holzhaufen an der Elbe über das Event in Kirchwerder mit DJ und Aftershowparty bis zum Osterlauf in Volksdorf: der Überblick über die schönsten Osterfeuer in und um Hamburg.

Elbstrand Blankenese: Osterfeuer an der Elbe

Ein Konsens zwischen dem Bezirksamt Altona und den „Feuerbauern“, die die Holzhaufen aufschichten, legte im vergangenen Jahr klipp und klar fest: Die Osterfeuer finden statt, jedoch unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Acht Meter Durchmesser sowie fünf Meter Höhe mit einem Mittelmast von 10 Metern sind die Bedingungen. Das Bezirksamt behält allerdings das letzte Wort.

„Gründonnerstag erfolgt eine erste Einschätzung der Gesamtwetterlage, die am Samstagmorgen verifiziert wird. Wenn die Feuerwehr und die Feuerbauer:innen am Abend bereit zum Anzünden sind, gibt der Einsatzleiter der Feuerwehr für jedes Feuer einzeln die finale Freigabe über das Anzünden“, sagte der Pressesprecher des Bezirksamtes, Mike Schlink, zur MOPO. Der Konsens bestehe noch bis zum nächsten Jahr – dann müsse neu verhandelt werden.

8. April, ab 19 Uhr. Anfahrt: Ab Altona mit der Buslinie 113 bis Neumühlen/Övelgönne (Fähre).

Bergstedt: Selbstgemachtes Stockbrot

Selbst gemachtes Stockbrot für die Kleinen gibt es auf dem Volksdorfer Damm / Stüffel schon ab 17 Uhr, das große Feuer für die Großen knistert dann ab 18.30 Uhr. Getränke und Grill stehen auch bereit, teilte die Freiwillige Feuerwehr Bergstedt mit.

8. April, ab 17 Uhr. Anfahrt: Mit dem Bus der Linie 174 bis zur Haltestelle Stüffel.

Farmsen-Berne: Ostereiersuche

Der Osterhase kommt nach Farmsen-Berne! Die große Ostereiersuche für Kinder beginnt ab 15 Uhr. Nach den Anstrengungen können sich die Kleinen und ihre Eltern ab 17 Uhr am Osterfeuer aufwärmen – auf dem Parkplatz des Strandbades Farmsen (Neusurenland 67).

8. April, ab 15 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Farmsen, von dort in den 368er-Bus bis Rönkkoppel.

Kirchwerder: DJ und Aftershowparty

Hier wird der Winter gründlich vertrieben: Im Deichvorland gibt’s ein handfestes Osterfest im Zelt mit Aftershowparty inklusive DJ. Location: Sander Deichweg, Ecke Hower Hauptdeich in Kirchwerder.

8. April 2023, ab 20 Uhr. Anfahrt: Vom Hauptbahnhof aus mit der S21 bis Tiefstack, dann mit dem 120er-Bus bis Sande fahren. Danach circa 15 Minuten zu Fuß gehen.

Oldenfelde: Kinderdisco und Verlosung

Moderation und Musik gibt es auch in Oldenfelde: Im Hanni-Park startet das Feuer ab 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vorher gibt es eine Kinderdisco. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oldenfelde-Siedlung und das THW Wandsbek veranstalten außerdem eine besondere Verlosung: Der Oldenfelder Korb wartet auf seinen Gewinner.

8. April, ab 18 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Oldenfelde fahren, von dort aus zehn Minuten zu Fuß gehen.

Sasel: Neustart nach der Pandemie

Der Verein der Freunde der Freiwillige Feuerwehr Sasel e.V. startet wieder mit dem Osterfeuer im Saseler Park – nach einer langen Pandemie-Pause. Ab 18 Uhr können die Besucher auf kleinen Feuerstellen grillen. Um 19 Uhr folgt dann das große Osterfeuer.

8. April, ab 18 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Meiendorfer Weg fahren, von dort mit dem 24er-Bus bis Saseler Markt fahren und fünf Minuten zu Fuß gehen.

Stellingen: Traditionell kirchliches Osterfest

Hier wird es besinnlich: Unter der Leitung der lutherischen Gemeinde Stellingen wird in der Osternacht an der Kirche in der Molkenbuhrstraße 8 ein traditionelles Osterfeuer entfacht.

8. April, ab 19 Uhr. Anfahrt: Mit der U2 vom Hauptbahnhof bis Hagenbecks Tierpark fahren, von dort aus in den 281er-Bus bis Wegenkamp.

Volksdorf: Mit dem Osterhasen um die Wette laufen

Am Allhorndiek/Waldredder geht’s sportlich ins Fest-Wochenende: Ab 12.30 Uhr startet der 5. Lions-Osterlauf mit verschiedenen Disziplinen – zehn Kilometer, fünf Kilometer, Kinder-Sprintläufe, ein 2,5-Kilometer-Nordic-Walk sowie die Generationen-Staffel sorgen für ordentlich Bewegung vor dem Ostereier-Essen am Sonntag. Im Anschluss startet um 17 Uhr das Osterfeuer. Als Highlight tritt die Amalie All Star Band auf.

8. April, 12.30 Osterlauf, ab 17 Uhr Osterfeuer. AnfahrtU1 bis Volksdorf, von dort aus ist es etwa 15 Minuten zu Fuß. Wer nicht laufen möchte, kann mit dem 375er-Bus bis Waldredder fahren.

Wellingsbüttel: Löschfahrzeuge und Live-Musik

Am Schulteßdamm 18 können Kinder selbst Stockbrot backen und Löschfahrzeuge besichtigen. Als musikalische Beilage gibt’s Live-Musik.

8. April, ab 17.30 Uhr. Anfahrt: Mit der S-Bahn bis Wellingsbüttel, von dort fünf Minuten zu Fuß gehen.

Wohldorf: Osterfeuer im Grünen

Das Osterfeuer-Fest in der Natur zwischen Wohldorfer Wald und Duvenstedter Brook beginnt gegen 18 Uhr an der Herrenhausallee 42, angezündet wird kurz vor 19 Uhr. Die Feuerwehr bittet Autofahrer darum, die Rettungswege freizuhalten.

8. April, ab 18 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Ohlstedt fahren, danach in den 176er- oder 276er-Bus steigen und bis Duvenstedter Triftweg fahren. Von dort aus ungefähr 20 Minuten zu Fuß.

Langenhorn-Nord: In die Osternacht am Kiwittsmoor

Direkt am Kiwittsmoor veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ab 17 Uhr ein Osterfeuer. Wer mag, kann am Karfreitag ab 11 Uhr seine Grünabschnitte dort abgeben.

8. April, ab 17 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Kiwittsmoor fahren. Von dort aus ca. 10 Minuten zu Fuß laufen.

Das Oster-Special: Aussicht vom Wasser

Wer an Ostern etwas ganz besonderes erleben will, der sollte auf eine der Barkassen im Hamburger Hafen steigen und die Osterfeuer vom Wasser aus betrachten. Sowohl die „Elbreederei Rainer Abicht“ als auch „Elbe Erlebnistörns“ bieten eigene Touren an. Bei einem Preis zwischen 20 bis 60 Euro erleben die Fahrgäste ein unvergessliches Ostern. Tickets sollten schon vorher besorgt werden.

Startpunkt: Überseebrücke/ Brandenburger Hafen („Elbreederei Rainer Abicht“) sowie Landungsbrücken („Elbe Erlebnistörns“)

Hamburger Umland: Hier lodert es auch

Ahrensburg: „Riesenfeuer“ Ankündigung

Die Ahrensburger Schützengilde kündigt schon jetzt ein „Riesenfeuer“ auf dem Platz vor dem Schützenhaus an. Für die jüngeren Besucher gibt es Stockbrot, außerdem hat die Gaststätte der Schützengilde geöffnet.

8. April, 18.30 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 Richtung Großhansdorf bis Ahrensburg West fahren, von dort mit dem 169er bis Ahrensburg, Am Hopfenbach.

Norderstedt: Osterfeuer auf dem Deckerberg

Das Norderstedter Osterfeuer wird auf dem Deckerberg entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide bringt um 17.30 Uhr das Kinder-Osterfeuer, um 18 Uhr dann das große Feuer zum Leuchten. Grill, Crêpes und Getränke stehen bereit.

8. April, 17.30 Uhr. Anfahrt: Mit der U1 bis Norderstedt Mitte, von dort mit dem 493er Bus bis Harksheide, Schützenwall fahren.

Wedel: Trotz Ausfalls eine gute Nachricht

Das Osterfeuer in Wedel wurde abgesagt – die Freiwillige Feuerwehr ist überlastet. Einen Ersatz gibt es allerdings doch: Vor dem Restaurant „Elbe 1“ am Strandbaddamm wird gemeinsam mit dem Segel-Verein Wedel-Schulau ein Osterfeuer errichtet.

8. April, 17 Uhr. Anfahrt: Mit der S1 bis Wedel fahren, von dort aus zwanzig Minuten zu Fuß laufen. (chc)