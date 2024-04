Gute Nachrichten von der A1: Bauarbeiten schneller beendet als gedacht

Hamburgs Norderelbbrücke ist repariert. Auf der A1 haben Autofahrer in Richtung Lübeck und Berlin wieder freie Fahrt. Auch die A23 in Richtung Nordsee ist wieder befahrbar.

An der Hamburger Norderelbbrücke sind die Bauarbeiten am Sonntag vorzeitig abgeschlossen worden. Seit 12 Uhr stünden den Autofahrern auf der Autobahn 1 in Richtung Lübeck/Berlin wieder alle drei Fahrspuren zur Verfügung, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. An drei Wochenenden in Folge waren die Übergangskonstruktionen der Brücke saniert worden. Die Richtungsfahrbahn hatte darum auf eine Spur verengt werden müssen. Es kam zu vergleichsweise geringen Behinderungen.

Hamburg: Bauarbeiten auf Autobahn vorzeitig abgeschlossen

Unterdessen wurde auch eine Vollsperrung der Autobahn A23 nordwestlich von Hamburg in Richtung Heide aufgehoben. Zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) war seit Freitagabend die Fahrbahndecke erneuert worden. Die Arbeiten konnten nach Angaben der Autobahngesellschaft früher als geplant am Sonntagnachmittag beendet werden.

Im Hamburger Stadtgebiet mussten Autofahrer am Sonntag wegen eines Marathonlaufs viele Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Für die Veranstaltung waren zahlreiche Straßen in der Innenstadt, in Altona und rund um die Außenalster gesperrt worden. (dpa/mp)