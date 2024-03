Gute Nachrichten für U-Bahn-Pendler: Mammut-Sperrung endet bald!

Nach langer Unterbrechung soll die U2 in Hamburg wieder zwischen der Innenstadt und Mümmelmannsberg eingesetzt werden. Aber: Ganz durchfahren können die Fahrgäste dann doch noch nicht.

Nach einem Jahr Unterbrechung soll die U2 ab dem 6. Mai wieder zwischen der Hamburger Innenstadt und Mümmelmannsberg fahren. Das teilte die Hamburger Hochbahn AG am Mittwoch mit. Die Bauarbeiten zur U4-Ausfädelung an der U2/U4-Haltestelle Horner Rennbahn würden termingerecht abgeschlossen.

Bauarbeiten sollen Anfang Mai enden

In den vergangenen Monaten wurden sämtliche U-Bahn-Tunnel rund um die Haltestelle Horner Rennbahn abgerissen, Pendler mussten auf Ersatzbusse ausweichen. So konnten laut der Hamburger Hochbahn AG neue U-Bahn-Tunnel sowie das notwendige U2/U4-Kreuzungsbauwerk entstehen.

Seit Mai 2022 sind die Horner Rennbahn und umliegende Stationen für Fahrgäste gesperrt (Archivbild) picture alliance /ABB Seit Mai 2022 sind die Horner Rennbahn und umliegende Stationen für Fahrgäste gesperrt (Archivbild)

Noch bis Anfang Mai finden demnach die letzten Bauarbeiten für die Haltestellenerweiterung mit einem neuen Bahnsteig an der Horner Rennbahn statt. Dort werden künftig die stadtauswärts fahrenden Züge durch den neuen U-Bahn-Tunnel („Bypass“) fahren. Der Rohbau des U2/U4-Kreuzungsbauwerks soll im Sommer fertig sein.

Endgültige Fertigstellung für Frühjahr 2025 geplant

Bis zur endgültigen Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks im Frühjahr 2025 müssen Fahrgäste an der Haltestelle Horner Rennbahn den Zug und den Bahnsteig für die Weiterfahrt in beide Richtungen wechseln. Nur so könne betrieblich ein störungsfreier 5-Minuten-Takt angeboten werden, teilte die Hamburger Hochbahn AG mit.

Nach der Fertigstellung aller Tunnel, Gleise sowie der technischen Einrichtungen soll dann ab Frühjahr 2025 die umsteigefreie Weiterfahrt für die Fahrgäste möglich sein. Die U2/U4 im Hamburger Osten gehört zu den fahrgaststärksten Streckenabschnitten im gesamten Hamburger U-Bahn-Netz. (dpa/mp)