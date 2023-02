Es ist heiß, laut und dreckig: An der U-Bahn-Haltestelle Horner Rennbahn wird fleißig gewerkelt, die Bauarbeiten für den U4-Ausbau sind am Mittwoch im vollen Gange.

Es ist eines der Mega-Projekte in unserer Stadt: Der Ausbau der U4 in Hamburgs Osten. Tausende Bürgerinnen und Bürger erhalten dadurch Anschluss ans U-Bahn-Netz. Schon in wenigen Jahren sollen die ersten Abschnitte fertig sein – die Bauarbeiten laufen deshalb bereits auf Hochtouren, stellte die MOPO am Mittwoch fest.

Hochbahn-Technik-Vorstand Jens-Günther Lang stellt zufrieden fest: „Wir sind sowohl im Zeitplan als auch bei der Kostenkalkulierung sehr gut dabei!“ 2024 soll der erste Bauabschnitt fertig sein. Das ist der Grundstein für die Verlängerung der U4 in Richtung Horner Geest: Dadurch sollen 13.000 Anwohner:innen an das U-Bahn-Netz angeschlossen werden.

U4-Ausbau: So sieht es im Tunnel aus

Bisher sind 100 Meter des neuen Tunnels fertig gebaut – zehn Meter befindet er sich unter der Erde. Derzeit wird der Tunnel noch schrittweise verlängert. „In einem halben Jahr wird die Decke für den nächsten Abschnitt gegossen“, so Lang zur MOPO. In zwei Jahren sei der ganze Tunnel dann mit einer Länge von 500 Metern betriebsbereit.

Neben der U4 fährt in dem Gebiet um die Haltestelle Horner Rennbahn auch die U2. Die beiden Linien teilen sich dann aber an einer Art Kreuzung auf. An dieser Stelle werden derzeit noch ein Parkhaus und ein Gebäude der Telekom abgerissen, später soll ein Wohnhaus dort entstehen.

Das Tunnelsystem für beiden U-Bahn-Linien ist komplex: Die Linien werden untereinander herfahren und sich kreuzen. Die Bauarbeiten für den zweiten Tunnel beginnen im Herbst dieses Jahres.

„Die U4-Verlängerung hat auch ökologische Aspekte. Die neu an das Netz angeschlossenen Anwohnerinnen und Anwohner können schneller in die Innenstadt und auf das Auto verzichten“, erklärt Jens-Günther Lang. 2026 soll das 465 Millionen Euro teure Projekt abgeschlossen sein und die Inbetriebnahme erfolgen.