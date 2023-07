Gute Nachrichten für Hamburger Schuh-Riesen Görtz

Der Hamburger Schuhhändler Görtz hat sein Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen. Der neue Investor sieht großes Potential in dem Traditionsunternehmen und will jetzt in eine neue Ära starten.

Das Hamburger Amtsgericht hat bereits am Montag die Verfahren der drei betroffenen Firmen Ludwig Görtz, Görtz Retail und Görtz Logistik für beendet erklärt. Die angemeldeten Schulden sind damit erlassen.

Hamburger Schuhhändler Görtz übersteht Insolvenzverfahren

Das Familienunternehmen hatte im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Im Laufe des Verfahrens brachte sich das Unternehmen CK Technology Solutions mit Sitz in Wien als Investor in Stellung.

Er sehe „großes Potential, das Unternehmen mit den richtigen Partnern und einer klaren Kundenorientierung wieder stabil aufzustellen“, sagte CK-Chef Bolko Kissling der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ).

Doch was genau CK mit Görtz vorhat, ließen die neuen Eigentümer:innen noch offen. Lediglich, dass „unter Hochdruck an neuen innovativen Lösungen und Konzepten für die Zukunft des Unternehmens gearbeitet“ werde, hieß es gegenüber der FAZ. (afp/fbo)