Gute Nachrichten für Autofahrer: XXL-Baustelle in der City früher fertig!

Seit Mitte März ist für Hamburgs Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger kein Durchkommen mehr unter den Brücken Ferdinandstor und An der Alster in der Innenstadt. Eigentlich sollte das auch noch bis zum Ende der Ferien so bleiben – doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Seit Dienstagmorgen um 10 Uhr sind die Bauarbeiter laut Verkehrsbehörde bereits damit beschäftigt, die Straßen unter den Brücken früher als geplant wieder für den Verkehr freizugeben. Ab 17 Uhr soll es dann voraussichtlich soweit sein.

Brücken in der Innenstadt seit Ferienanfang gesperrt

Wirklich freie Fahrt ist dort allerdings schon jahrelang nicht mehr: Bereits seit 2021 erneuert die Deutsche Bahn diese Eisenbahnbrücken am Hauptbahnhof, und seitdem müssen sich Auto- und Radfahrer durch ein teils unübersichtliches Labyrinth von Baustellen schlängeln. Dass es solange dauert, liegt daran, dass die Brücken größtenteils bei laufendem ICE-/Regio- und S-Bahn-Betrieb repariert werden.

Seit dem 14. März gab es dann sogar eine Vollsperrung. In dieser Zeit wurden die alten Brücken ausgebaut und durch sogenannte Hilfsbrücken ersetzt.

Für Bahnfahrgäste gibt es noch keine guten Nachrichten

Während der Verkehr unter den Brücken also ab dem späten Dienstagnachmittag wieder fließen soll, müssen Bahnfahrgäste weiterhin Geduld haben, denn an der Erneuerung der Eisenbahnüberführungen wird wie geplant bis zum 29. März weiter gearbeitet. Seit Anfang der Märzferien starten und enden die Regionalzüge aus und in den Norden bereits in Pinneberg.

Zwischen Hamburg und Pinneberg müssen Fahrgäste auf die S3 umsteigen. Für Pendler ist noch kein Ende in Sicht: Ab dem 29. März fallen die Regionalbahnen zwischen Itzehoe/Wrist und Pinneberg/Hamburg aus. Alternativ stehen die Züge der RE6 und RE70 zur Verfügung. Züge der RE7 fallen ab/bis Neumünster nach/von Hamburg aus.