Gute Nachricht: Vollsperrung in der City früher frei – nächste schon geplant

Das ging schneller als geplant. Eigentlich sollte die Bürgerweide wegen des Einhubs der neuen Berlinertordammbrücke noch bis Dienstagfrüh um 5 Uhr für Autofahrer gesperrt bleiben, jetzt kann die Vollsperrung doch früher aufgehoben werden. Achtung: Die nächste Vollsperrung folgt allerdings in wenigen Tagen.

Seit Januar 2024 wird die Berlinertordammbrücke bereits Stück für Stück abgerissen und neu gebaut. Teile der Brücke sind bereits 122 Jahre alt und haben damit ihre Lebensdauer deutlich überschritten. Im Jahr 2010 wurden schon sogenannte „Sicherungsstützen“ eingebaut, die 2017 noch einmal verlängert wurden. Die Bedingung: Spätestens im Jahr 2024 müsse mit dem Abbruch und Neubau begonnen werden.

Berlinertordammbrücke in Borgfelde wird erneuert

Jetzt wird der zweite Teil der Berlinertordammbrücke erneuert, die den Hamburger Osten mit der Innenstadt verbindet. Am Sonntagmorgen begann ein Schwerlast-Kran damit, mehrere Brückenträger einzuheben. Der Kran steht dafür auf einem knapp 3000 Quadratmeter großen Baufeld.

Eigentlich sollte die Straße Bürgerweide dafür noch bis Dienstag, 18. Februar um 5 Uhr morgens vollgesperrt bleiben. Jetzt teilte die Verkehrsbehörde mit, dass diese bereits am Montag, 17. Februar um 14 Uhr aufgehoben wird. Ab dann wird der Verkehr auf zwei Fahrstreifen Richtung Süden und einem Fahrstreifen Richtung Norden am Krank vorbeigelotst.

Am nächsten Wochenende werden dann die restlichen Stahlträger eingehoben. Dafür ist eine erneute Vollsperrung der Bürgerweide ab Donnerstag, 20. Februar um 22 Uhr bis Dienstag, 25. Februar um 5 Uhr erforderlich.

Das sind die empfohlenen Ausweichrouten für Autofahrer

Die Behörde empfiehlt, den Bereich auch in den kommenden Tagen weiträumig zu umfahren. Autofahrer, die aus dem Südwesten in die City möchten, wird empfohlen, die A7 zu nutzen und an der Ausfahrt Othmarschen oder Bahrenfeld abzufahren. Wer aus dem Süden kommt, dem wird die Freihafenelbbrücke empfohlen, um die A255 und Neue Elbbrücke (B75) zu entlasten.

Autofahrer, die aus dem Hamburger Osten kommen, sollen über die A25, die A1 Richtung Lübeck oder die A24 in Richtung City fahren sowie die B5 nutzen.

Die Berlinertordammbrücke ist von Montag, 17. Februar bis Donnerstag, dem 20. Februar, frei. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit den Geh- und Radweg auf der Nordseite der Brücke nutzen. An den Wochenenden wird die Brücke auch für sie gesperrt. Aus Sicherheitsgründen, wenn der Kran die Träger über der Brücke bewegt. Am Sonntag, 23. Februar, fahren deshalb auch keine Züge der Linie S1 zwischen den Stationen Hasselbrook und Berliner Tor. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.