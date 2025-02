Mega-Brückenbau: Hier droht ein Verkehrschaos – Behörde rät zu Homeoffice

Autofahrer aufgepasst! Am frühen Sonntagmorgen begann der Einhub der neuen Berlinertordammbrücke in Borgfelde. Auch am Montag wird die Bürgerweide deshalb noch gesperrt bleiben, die Verkehrsbehörde rät sogar zu Homeoffice.

Seit Januar 2024 wird die Berlinertordammbrücke bereits Stück für Stück abgerissen und neu gebaut. Teile der Brücke sind bereits 122 Jahre alt und haben damit ihre Lebensdauer deutlich überschritten. Im Jahr 2010 wurden schon sogenannte „Sicherungsstützen“ eingebaut, die 2017 noch einmal verlängert wurden. Die Bedingung: Spätestens im Jahr 2024 müsse mit dem Abbruch und Neubau begonnen werden.

Sperrung: Berlinertordammbrücke wird erneuert

Jetzt wird der zweite Teil der Berlinertordammbrücke erneuert, die den Hamburger Osten mit der Innenstadt verbindet. Am Sonntagmorgen begann ein 700-Tonnen-Schwerlast-Kran damit, mehrere Brückenträger einzuheben. Der Kran steht dafür auf einem knapp 3000 Quadratmeter großen Baufeld.

Dafür muss die Straße Bürgerweide an zwei verlängerten Wochenenden voll gesperrt werden: Das erste Mal ab Samstag, 15. Februar um 22 Uhr bis zum Dienstag, 18. Februar um 5 Uhr und das zweite Mal vom Donnerstag, 20. Februar um 22 Uhr bis Dienstag, 25. Februar um 5 Uhr. In der Zeit dazwischen wird der Verkehr auf zwei Fahrstreifen Richtung Süden und einem Fahrstreifen Richtung Norden am Kran vorbeigelotst.

Für den morgigen Montag empfiehlt die Verkehrsbehörde, „wenn möglich im Homeoffice zu bleiben“ oder auf Bus und Bahn auszuweichen. Staugefahr!

Das sind die empfohlenen Ausweichrouten für Autofahrer

Autofahrer, die aus dem Südwesten in die City möchten, wird empfohlen, die A7 zu nutzen und an der Ausfahrt Othmarschen oder Bahrenfeld abzufahren. Wer aus dem Süden kommt, dem wird die Freihafenelbbrücke empfohlen, um die A255 und B75 Neue Elbbrücken zu entlasten.

Autofahrer, die aus dem Hamburger Osten kommen, sollen über die A25, die A1 Richtung Lübeck oder die A24 in Richtung City fahren sowie die B5 nutzen.

Die Berlinertordammbrücke ist von Montag, 17. Februar bis Donnerstag, dem 20. Februar, frei. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit den Geh- und Radweg auf der Nordseite der Brücke nutzen. An den Wochenenden wird die Brücke für eine sehr kurze Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt, wenn der Kran die Träger über der Brücke bewegt. An den Sonntagen 16. Februar und 23. Februar fahren deshalb auch keine Züge der Linie S1 zwischen den Stationen Hasselbrook und Berliner Tor. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.