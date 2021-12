Nachdem es in der Weihnachtswoche in Hamburg und Umgebung bitterkalt war, wird es zum Jahreswechsel wieder wärmer. Doch das lässt nicht etwa auf Frühlingsgefühle hoffen: Grau und regnerisch rutscht Hamburg ins neue Jahr.

Am heutigen Donnerstag bleibt es in der Hansestadt bedeckt und trübe, von Südwesten setzt bei acht bis zwölf Grad Regen ein. An der See soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) außerdem zu starken bis stürmischen Böen kommen. In der Nacht auf Freitag, den 31. Dezember, bleibt es bei sieben bis elf Grad regnerisch.

Silvester in Hamburg: Mit Regenwetter ins neue Jahr

Auch am Silvestertag bleibt es laut DWD meist bedeckt und regnerisch bei zehn Grad in Flensburg und 13 Grad in Hamburg. An der Nordsee soll es zunehmend starken und in Böen stürmischen Südwestwind geben.

Für die Nacht ins Jahr 2022 wird weiterhin Regen vorhergesagt. In der zweiten Nachthälfte soll es aber zunehmend trocken mit Auflockerungen werden. Abkühlung auf fünf bis neun Grad.

Für den 1. Januar sagt der DWD perfektes Couch-Wetter an: Im Norden wird es neblig-trüb, örtlich gibt es bei sieben bis zehn Grad Sprühregen.

Am Sonntag, den 2. Januar wird es wieder zunehmend regnerischer. Die Temperaturen bleiben bei neun bis zwölf Grad.