Hamburg: Grünen-Fraktionschefin verzichtet auf Listenplatz

Hamburgs Grünen-Fraktionsvorsitzende Jasberg bemüht sich nicht um einen Platz auf der Landesliste für die Bürgerschaftswahl. Sie belässt es bei ihrem Platz auf der Wahlkreisliste in Bergedorf. Warum?

Hamburgs Grünen-Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg verzichtet auf einen Platz auf der Landesliste für die Bürgerschaftswahl am 2. März. „Seit dieser Woche ist klar, dass wir in den kommenden Monaten in Hamburg nicht nur einen, sondern zwei Wahlkämpfe bestreiten werden“, sagt Jasberg.

Katharina Fegebank will auf Listenplatz eins

Als Kreisvorsitzende der Grünen Bergedorf trage sie für beide grünen Wahlkämpfe Verantwortung. „Die nächsten Monate werden für uns als stark gewachsene Partei sehr fordernd und intensiv.“ Vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen, die eigenen Kräfte gut aufzuteilen und sinnvoll einzusetzen.

Jasberg belässt es stattdessen beim ersten Platz auf der Wahlkreisliste in Bergedorf. Sie hatte sich bereits bei der Wahl 2020 auf diese Weise mit 22.601 Stimmen einen Sitz in der Bürgerschaft gesichert. Hamburgs Grüne bestimmen an diesem Wochenende die Kandidatinnen und Kandidaten der Landesliste für die Bürgerschaftswahl.

Auf Listenplatz eins will die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank antreten, gefolgt von Verkehrssenator Anjes Tjarks, der Parteivorsitzenden Maryam Blumenthal und Jasbergs Co-Fraktionschef Dominik Lorenzen. (dpa/mp)