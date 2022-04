„Großstadtrevier“: Eine geht, eine kommt – und das gibt Ärger

Fans der ARD-Vorabendreihe „Großstadtrevier“ müssen bald Abschied von Schauspielerin Wanda Perdelwitz (38) nehmen: Ihre Serienfigur Nina Sieveking verlässt das Hamburger Polizeikommissariat 14. Ersetzt wird sie von einer Kollegin aus Dithmarschen, gespielt von Sinha Melina Gierke (32).

Seit dem 20. April 2022 werden in Hamburg die letzten vier Folgen der 35. Staffel der ARD-Serie „Großstadtrevier“ gedreht. Gleich zu Beginn führten die Dreharbeiten das Team an die nach dem verstorbenen Kollegen benannte Jan-Fedder-Promenade am Hafen, die im Januar eingeweiht wurde.

„Großstadtrevier“: Wanda Perdelwitz verlässt ARD-Serie

Am Dienstag teilte „Das Erste“ mit, dass die von Wanda Perdelwitz gespielte Nina Sieveking aus der Serie ausscheidet – und gleich zwei gebrochene Herzen von Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Daniel Schirmer (Sven Fricke) zurücklässt. Ausgestrahlt wird die Staffel voraussichtlich im Spätsommer.

Dreharbeiten an der Jan-Fedder-Promenande: Schauspieler Torsten Münchow freut sich über die Ehrung des ehemaligen Kollegen.

Doch die Dreharbeiten laufen weiter: Zwölf neue Episoden werden für die 36. Staffel gefilmt. Als neue Figur kommt Bente Hinrichs aus Dithmarschen ins Spiel. Sie wird das Team vom Hamburger Kiez ab Folge 483 wieder vervollständigen – in erster Linie als neue Partnerin von Lukas Petersen. Gespielt wird sie von der 32-Jährigen Sinha Melina Gierke, bekannt aus der Netflix-Serie „Barbaren“.

Die Serienfigur Bente Hinrichs hat keinen leichten Einstieg: Revierchefin Küppers, gespielt von Saskia Fischer, hatte sich eine andere Bewerberin gewünscht und auch die Kolleg:innen halten die Polizistin aus Dithmarschen zunächst für ein Landei.

Schauspielerin Sinha Melina Gierke hat es da einfacher. Sie sagte laut Mitteilung: „Ich freue mich riesig auf die Arbeit beim ,Großstadtrevier‘ und darauf, alle vom Cast und Team kennenzulernen. Einige habe ich bereits beim Casting treffen dürfen und wurde so warmherzig empfangen, dass ich mich direkt wohlgefühlt habe.” Auch der neue Arbeitsort gefällt ihr: „Ich liebe Hamburg und bin ganz vernarrt in den Hamburger Dialekt. Der klingt einfach immer sympathisch, da geht mir das Herz auf.“ (mp/dpa)