Großer Ansturm bei Eröffnung! Darum stehen hier Dutzende Hamburger Schlange

In Hoheluft-West eröffnete am Samstag ein ganz besonderer Laden. Das Interesse war riesig, denn es handelt sich um keine Fleischerei im herkömmlichen Sinne – hier wird nur vegane Fleischkost verkauft. Eine Premiere in der Stadt.

Der Laden eröffnete am Samstag um 11.30 Uhr. Der Andrang war groß, Dutzende Menschen sammelten sich vor Ort, wie ein MOPO-Reporter berichtet. Deutlich mehr als in den Innenbereich passen, weshalb sich draußen eine lange Schlange bildete.

Die „vegane Fleischerei“ eröffnet in Hamburg

In der Kühltheke liegen verschiedenste Sorten Wurst, Leberkäse und Fleischsalate. Doch etwas ist anders in der Fleischerei im Eppendorfer Weg 195. Hier gibt es „Kein Schnitzel“, „Keine Currywurst“ und „Kein Burger“. In dieser Fleischerei ist alles vegan aus Erbsen-, Sonnenblumen- oder Sojaprotein und Seitan. Damit ist das Konzept der „veganen Fleischerei“ in Hamburg bislang einzigartig.

Dunkle Wände, weiße Fliesen, eine große Kühltheke und der Schriftzug „Friends not Food.“: Alle Filialen sind gleich eingerichtet – hier die „vegane Fleischerei“ in Dresden. picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Dunkle Wände, weiße Fliesen, eine große Kühltheke und der Schriftzug „Friends not Food.“: Alle Filialen sind gleich eingerichtet – hier die „vegane Fleischerei“ in Dresden.

Die „vegane Fleischerei“ ist eine Franchise-Kette. Die ursprüngliche Filiale wurde 2023 in Dresden eröffnet. Die Hamburger Filiale leitet Benjamin Amshoff (36), selbst Veganer und ehemaliger Entwicklungsleiter für Roboter-Staubsauger.

Etwa 100 verschiedene Produkte gibt es vor Ort. Ein veganer Backfisch wurde extra für den Hamburger Standort entwickelt. Ansonsten gibt es neben veganen Fleischwaren auch ein breites Käsesortiment. Die Fleischerei ist ab sofort immer montags bis samstags von 11.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Food-Aktionen sorgen für bizarre Szenen in Hamburg

Zuletzt sorgten Food-Aktionen in Hamburg immer wieder für bizarre Szenen: Menschenmassen, die für Dubai-Schokolade oder eine 1-Cent-Schnitzelbowl anstehen. Warum sich viele Menschen da bloß einreihen, erklärte der Hamburger Diplom-Psychologen Michael Thiel (64) neulich gegenüber der MOPO. (zc)