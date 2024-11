Die weißen Metrofliesen sind schon großflächig verlegt, davor wird in Kürze der Kühltresen stehen für Waren mit kuriosen Namen wie „Keine Bratwurst“ oder „Kein Gulasch“. Die Wände edel in Schwarz gehüllt. In wenigen Tagen wird darauf in großen weißen Buchstaben der Slogan „Friends not Food“ prangen. Hamburg bekommt eine „Vegane Fleischerei“. Die MOPO erklärt, welche Produkte dort zu haben sind und wann und wo es losgeht.